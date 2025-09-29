Probabili formazioni Genoa Lazio: doppio ballottaggio ancora aperto. Ultimissime sulle scelte di Maurizio Sarri al Ferraris

Una squadra da reinventare per provare a ripartire. La Lazio si presenta questa sera a Marassi per la sfida contro il Genoa con l’obbligo di invertire la rotta dopo un avvio di stagione da incubo, culminato nel derby perso. Maurizio Sarri, però, deve fare i conti con un’emergenza senza precedenti, soprattutto a centrocampo, che lo costringerà ad accantonare il suo 4-3-3 e a ridisegnare completamente la squadra.

Piove sul bagnato a Formello: la lista degli indisponibili in mediana è impressionante. Agli squalificati Guendouzi e Belahyane si aggiungono gli infortunati Dele-Bashiru (lesione di primo grado, tolto dalla lista), Rovella (alle prese con la pubalgia) e Vecino, non ancora pronto per rientrare. Di fatto, gli unici centrocampisti a disposizione sono Danilo Cataldi e il ripescato Toma Bašić, con i giovani Pinelli e Farcomeni come uniche alternative in panchina.

Per questo, il tecnico si affiderà a un pragmatico 4-4-2. Davanti a Provedel, la linea difensiva sarà composta da Marušić, Gila e Romagnoli, con Luca Pellegrini in vantaggio su Nuno Tavares per la corsia sinistra. Sugli esterni di centrocampo tornerà titolare Cancellieri a destra, con Zaccagni confermato a sinistra. In attacco, a supportare il punto di riferimento Castellanos, è ballottaggio tra Pedro e Dia, con quest’ultimo che nelle ultime ore sembra aver superato lo spagnolo, non al meglio, per una maglia dal primo minuto.

Le probabili formazioni:

GENOA (4-2-3-1): Leali; Norton-Cuffy, Marcandalli, Vasquez, Martin; Frendrup, Masini; Ellertsson, Malinovskyi, Vitinha; Colombo. All.: Vieira.

LAZIO (4-4-2): Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Pellegrini; Cancellieri, Cataldi, Basic, Zaccagni; Dia, Castellanos. A disp.: Mandas, Furlanetto, Hysaj, Nuno Tavares, Patric, Provstgaard, Farcomeni, Pinelli, Isaksen, Noslin, Pedro. All.:Sarri.