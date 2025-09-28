Probabili formazioni Genoa Lazio: lui subito titolare! Le scelte di Sarri in vista della complicata trasferta in Liguria

Sorprese e decisioni forti a Formello. Alla vigilia della trasferta di Marassi contro il Genoa, Maurizio Sarri ridisegna la sua Lazio, costretto dalle assenze ma anche determinato a dare una scossa alla squadra. Il dado è tratto, con scelte che cambiano volto al centrocampo e un modulo inedito pronto al debutto.

La novità più significativa è quella che era nell’aria da giorni: Toma Basic non solo viene reintegrato nella lista Serie A al posto dell’infortunato Dele-Bashiru, ma è destinato a partire subito titolare. Una vittoria della linea di Sarri, che ha convinto la società a puntare sul croato per tamponare l’emergenza. Farà coppia con Cataldi in un centrocampo a due, conseguenza diretta di un’altra assenza a sorpresa: quella di Matías Vecino. Nonostante il rientro in gruppo, l’uruguaiano non ce l’ha fatta ed è rimasto a Roma “per precauzione”, come recita la nota del club, lasciando la panchina sguarnita con i soli giovani Farcomeni e Pinelli come alternative.

Questo assetto obbliga Sarri a varare un inedito 4-2-3-1. Alle spalle dell’unica punta, Taty Castellanos, agirà un trio di trequartisti di qualità: a sinistra ci sarà Zaccagni, che ha smaltito i postumi del derby, a destra una nuova chance per Cancellieri, mentre al centro il veterano Pedro è in vantaggio su Dia per il ruolo di rifinitore.

In difesa, davanti a Provedel, confermata la coppia centrale formata da Gila e Romagnoli. Sulle fasce, a destra agirà Marusic, mentre a sinistra resta l’unico grande dubbio della vigilia: Luca Pellegrini spera in una maglia da titolare, con Nuno Tavares che potrebbe pagare a caro prezzo il “caos” disciplinare della scorsa settimana. Una decisione finale che Sarri prenderà solo a ridosso del match.

LAZIO (4-2-3-1): Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Pellegrini; Cataldi, Basic; Cancellieri, Pedro, Zaccagni; Castellanos. A. disp.: Mandas, Furlanetto, Patric, Provstgaard, Hysaj, Nuno Tavares, Pinelli, Farcomeni, Isaksen, Noslin, Dia. All.: Sarri.