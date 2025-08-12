Probabili formazioni Atromitos Lazio: le ultime sulle scelte di Sarri. Il tecnico biancoceleste fa le prove stagionali in vista del Como

La preparazione estiva della Lazio di Maurizio Sarri volge al termine. L’ultimo test prima dell’esordio ufficiale in campionato è fissato per il 16 agosto alle ore 20:00 a Rieti, dove i biancocelesti affronteranno i greci dell’Atromitos. Sarà una prova generale fondamentale per definire le gerarchie e oliare i meccanismi in vista della prima giornata di Serie A, in programma per domenica 24 agosto contro il Como.

Per l’occasione, Sarri sembra orientato a proseguire con le rotazioni studiate durante il ritiro. Tra i pali, dovrebbe essere il turno di Christos Mandas, in linea con l’alternanza vista finora. La difesa potrebbe presentare la novità più interessante: la possibile coppia centrale formata da Mario Gila e dal nuovo acquisto Provstgaard, candidati a partire titolari anche alla prima di campionato. Sulle fasce, conferme per Manuel Lazzari e Nuno Tavares, anche a causa di una coperta che si è fatta corta al centro: Patric è out per un problema alla coscia e anche Gigot rischia il forfait per lombosciatalgia, costringendo Marusic a un eventuale impiego da centrale.

A centrocampo, l’assetto dipenderà dalle condizioni di Belahyane e Vecino, entrambi assenti nel test contro il Burnley. In caso di loro ulteriore assenza, è pronto il terzetto composto da Guendouzi, Rovella e Dele-Bashiru, che ha già mostrato una buona intesa.

In attacco, infine, si va verso la conferma degli esterni che hanno ben figurato, con Matteo Cancellieri, match-winner in Inghilterra, e Mattia Zaccagni. Resta invece aperto il ballottaggio per il ruolo di punta centrale, con Taty Castellanos e Boulaye Dia che si contendono una maglia da titolare. L’obiettivo è dare le ultime risposte al tecnico e presentarsi al meglio all’esordio, nonostante l’assenza prolungata di Isaksen, ancora in fase di recupero dalla mononucleosi.

LAZIO (4-3-3): Mandas; Lazzari, Gila, Provstgaard, Nuno Tavares; Guendouzi, Rovella, Dele-Bashiru; Cancellieri, Castellanos, Zaccagni. All. Sarri.

ATROMITOS: Koselev, Quivi, Stavropoulos, Mansur, Uronen, Ouedraogo, Michorl, Palmezano, Tzovaras, Van Weert, Baku. All. Vokolos.