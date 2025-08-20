 Le prime pagine sportive nazionali - 20 agosto 2025
Le prime pagine sportive nazionali - 20 agosto 2025

Pedro, unica certezza offensiva della Lazio. Maurizio Sarri intanto gli propone un nuovo (grande) ruolo

Sarri è convinto: sarà quel giocatore ad alzare il livello della Lazio nonostante il mercato chiuso!

Calciomercato Lazio, Dia ad un bivio. Stagione da consacrare oppure meglio andare altrove?

Lazio, allarme totale per quanto riguarda il monte ingaggi. Quali sono gli ostacoli attuali?

Le prime pagine sportive nazionali – 20 agosto 2025

Le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi in edicola: Tuttosport, Corriere dello Sport e La Gazzetta dello Sport. I dettagli

Sono decine di migliaia le copie vendute tutte le mattine in edicola, ma un’anteprima dei principali contenuti può essere consultata già dalla sera precedente. Ecco, allora, le prime pagine dei Quotidiani Sportivi di oggi in edicola. Tuttosport, Corriere dello Sport e La Gazzetta dello Sport rappresentano i principali quotidiani sportivi in Italia.

