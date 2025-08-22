Primavera Lazio, seconda sconfitta per i giovani biancocelesti. Il punto - Lazio News 24

Primavera Lazio, seconda sconfitta consecutiva: a Cagliari finisce 1-0. La situazione attuale

La Primavera Lazio incassa la seconda sconfitta consecutiva in questo avvio di stagione. Dopo il ko all’esordio contro il Genoa, i ragazzi allenati da Mister Francesco Punzi cadono anche in Sardegna, battuti 1-0 dal Cagliari nella seconda giornata del campionato Primavera 1. Una trasferta complicata per i biancocelesti, che non sono riusciti a trovare la via del gol, confermando le difficoltà offensive già emerse nella gara d’esordio.

Il match è stato combattuto, con occasioni da entrambe le parti, ma a spuntarla sono stati i rossoblù grazie alla rete di Grandu al 77′, che ha punito una disattenzione della retroguardia capitolina. La Primavera della Lazio, schierata con il 4-3-3, ha provato a reagire nel finale, ma senza riuscire a creare veri pericoli alla porta difesa da Auseklis.

Per Mister Punzi si tratta di un inizio complicato, con zero punti dopo due giornate e l’urgenza di invertire subito la rotta. Il prossimo impegno della Primavera Lazio sarà in casa contro il Bologna, un’occasione importante per ritrovare fiducia e punti.

Di seguito il tabellino completo della partita disputata al campo sportivo del Cagliari:

Cagliari – Lazio 1-0 (2ª giornata Campionato Primavera 1)

Marcatori: Grandu (77’)

Cagliari: Auseklis, Tronci (64′ Malfitano), Costa (89′ Saddi), Trepy (89′ Mendy), Liteta, Grandu, Pintus (32′ Vargiu), Goryanov (46′ Sulev), Nuvoli, Franke, Marini.

A disposizione: Sarno, Lo Verde, Pintus, Pibiri, Cardu, Correnti.

Allenatore: Francesco Pisano.

Primavera Lazio (4-3-3): Bosi; Ferrari, Bordon, Bordoni, Trifelli (72′ Calvani); Santagostino (85′ Lauri), Farcomeni, Canali (46′ Curzi); Cuzzarella (85′ Battisti), Montano (85′ Carbone), Gelli.

A disposizione: Giacomone, Ciucci, Milillo, Iorio, Pernaselci, Cangemi.

Allenatore: Francesco Punzi.

Ammoniti: Bordoni, Farcomeni, Battisti (Lazio)

Espulsi: nessuno

Recupero: 2′ pt, 5′ st

Arbitro: Di Mario (sezione di Ciampino), assistenti Cozzuto e Di Curzio

Serve ora una svolta alla stagione della Primavera Lazio, che ha mostrato sprazzi di gioco ma senza concretizzare. La sfida contro il Bologna sarà già un piccolo crocevia per valutare la reazione di un gruppo giovane ma ambizioso.