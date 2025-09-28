Primavera Lazio, pareggio contro il Lecce: uno 0-0 per i giovani biancocelesti - Lazio News 24

Primavera Lazio, pareggio a reti bianche contro il Lecce: finisce 0-0

Termina senza vincitori né reti la sfida tra Lecce e Primavera Lazio, valida per la quinta giornata del campionato Primavera 1. Allo stadio, le due squadre si sono affrontate con intensità e buon ritmo, ma a dominare è stato l’equilibrio. Nonostante le diverse occasioni create da entrambe le formazioni, il risultato finale è uno 0-0 che lascia un po’ di amaro in bocca, soprattutto ai biancocelesti, autori di una prestazione ordinata ma poco incisiva sotto porta.

La Primavera Lazio, guidata da mister Francesco Punzi, ha dimostrato buona solidità difensiva, confermando la crescita del reparto arretrato. Il portiere Bosi è stato attento nelle rare occasioni in cui è stato chiamato in causa, mentre la linea difensiva composta da Ferrari, Bordon, Bordoni e Trifelli ha retto bene gli attacchi avversari, concedendo poco agli attaccanti del Lecce.

A centrocampo, Santagostino ha provato a dare ritmo alla manovra, ben coadiuvato da Munoz e Gelli fino al momento delle sostituzioni. Proprio Munoz, però, è stato protagonista in negativo con un’espulsione che ha lasciato la Primavera Lazio in dieci nel finale, complicando ulteriormente la possibilità di trovare la rete della vittoria.

In avanti, il tridente formato da Cuzzarella, Sulejmani e Serra ha creato qualche pericolo, ma è mancato il guizzo decisivo. Anche gli innesti dalla panchina – tra cui Montano e Curzi – non sono riusciti a cambiare l’inerzia del match.

Per la Lazio, si tratta del secondo pareggio stagionale, che permette comunque di mantenere un piazzamento a metà classifica, ma evidenzia una certa difficoltà nel trovare la via del gol. Dopo cinque giornate, il bilancio resta positivo sul piano difensivo, ma servirà maggiore cinismo negli ultimi sedici metri per ambire a posizioni di vertice.

Il tecnico Punzi ha comunque elogiato la compattezza della squadra, sottolineando come i progressi siano evidenti rispetto all’inizio della stagione. La Primavera Lazio tornerà in campo nella prossima giornata con l’obiettivo di ritrovare la vittoria e, soprattutto, il feeling con il gol.