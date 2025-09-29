Prestiti Lazio, quel giocatore sta stupendo tutti in Serie B. Nuovo gioiello biancoceleste? - Lazio News 24

Prestiti Lazio, il punto su Milani: inizia la sfida all’Avellino per trovare spazio

Tra i tanti giovani su cui la società biancoceleste sta puntando per il futuro, spicca il nome di Alessandro Milani, esterno classe 2005 che rappresenta una delle scommesse più interessanti nell’ambito dei prestiti Lazio. Dopo essersi messo in luce con la Primavera e aver ricevuto anche una convocazione nella Nazionale maggiore del Venezuela, il giovane talento ha lasciato Formello in estate per affrontare la sua prima vera esperienza nel calcio professionistico, accasandosi all’Avellino in Serie C.

Il progetto della Lazio per Milani era chiaro: permettere al ragazzo di confrontarsi con un campionato competitivo, per accelerarne la crescita tecnica, fisica e mentale. Le prime settimane in Irpinia sembravano confermare questa scelta: Milani ha collezionato quattro presenze ufficiali, due delle quali da titolare, mostrando sprazzi del suo potenziale.

Tuttavia, nelle ultime giornate qualcosa si è inceppato. Dal 21 settembre, infatti, l’esterno non è più sceso in campo: è rimasto in panchina sia nella vittoria per 3-4 sulla Carrarese che nella successiva sfida del 27 settembre contro l’Entella. Un doppio stop inatteso, che suggerisce una fase di riflessione da parte del tecnico Raffaele Biancolino, chiamato ora a valutare come reintegrare il giovane nel progetto tattico della squadra.

Per Milani, come per tanti altri talenti inseriti nei prestiti Lazio, il percorso di crescita non è lineare. Le difficoltà fanno parte del processo e il vero salto di qualità si misura proprio nella capacità di reagire nei momenti in cui le cose non vanno secondo le aspettative. Starà ora al giocatore sfruttare ogni occasione, anche in allenamento, per riconquistare la fiducia dell’allenatore e tornare a essere protagonista.

La Lazio, dal canto suo, monitora attentamente l’evoluzione dei suoi giocatori in prestito, consapevole che molte delle scommesse di oggi possono diventare risorse preziose per il futuro. Milani rientra a pieno titolo tra quei giovani che, se ben valorizzati, potrebbero rappresentare un rinforzo importante per la prima squadra nei prossimi anni.

Nel contesto dei prestiti Lazio, il caso Milani resta uno dei più interessanti da seguire: il talento c’è, ora serve continuità.