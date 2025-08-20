Presenze Lazio, chi è stato utilizzato di più da Maurizio Sarri? La classifica sorprende tutti - Lazio News 24

Presenze Lazio: analisi dei protagonisti del precampionato di Sarri. La situazione

Con la vittoria contro l’Atromitos si è ufficialmente chiuso il precampionato della Lazio guidata da Maurizio Sarri. Dopo queste sei amichevoli — contro Primavera, Avellino, Fenerbahce, Galatasaray, Burnley e Atromitos — è tempo di guardare più da vicino quali sono stati i giocatori con più presenze Lazio e minuti sul campo in questa fase preparatoria, utili per capire chi potrà essere protagonista nella stagione ufficiale.

Al comando della classifica delle presenze Lazio troviamo Matteo Guendouzi, che ha totalizzato ben 398 minuti in campo. Il centrocampista francese è stato la colonna del centrocampo di Sarri, protagonista assoluto in tutte le uscite estive.

Al secondo posto nella classifica delle presenze Lazio spicca la sorpresa di questo precampionato, ovvero Matteo Cancellieri, con 368 minuti. L’esterno offensivo ha convinto il tecnico con le sue qualità e la sua capacità di inserirsi nel gioco.

Sul podio, in terza posizione per minuti giocati, c’è il difensore centrale Gila, sceso in campo per 302 minuti. Poco sotto di lui, con lo stesso numero di minuti, si piazza Dele-Bashiru, dimostrando che il nigeriano si sta sempre più adattando al sistema di Sarri.

Segue la difesa con Marusic (298’) e poi l’attaccante Zaccagni con 297 minuti. Nel reparto portieri, il titolare Provedel è stato impegnato per 289 minuti, mentre Tavares ha collezionato 280 minuti sugli esterni. Il giovane difensore danese Provstgaard è stato impiegato per 277 minuti, confermandosi una risorsa preziosa.

Tra gli altri protagonisti delle presenze Lazio troviamo l’attaccante argentino Castellanos con 274 minuti, il centrocampista Rovella con 272, e il veterano Cataldi con 268. Difensori come Romagnoli (263’) e Lazzari (256’) hanno avuto un buon impiego, mentre l’esperto attaccante Pedro è sceso in campo per 245 minuti.

Altri giocatori con più di 200 minuti sono Dia (223’), Pellegrini (215’) e il portiere di riserva Mandas (209’). Più sotto nella lista delle presenze Lazio troviamo nomi come Vecino (196’) e Hysaj (194’), mentre chiude il gruppo con almeno 100 minuti il giovane Belahyane (120’).

In fondo alla classifica delle presenze Lazio figurano i giocatori con meno tempo sul campo, come Basic (79 minuti), Gigot (31), Furlanetto (25), Renzetti (20) e Ruggeri (14). Infine, alcuni elementi non hanno ancora esordito in questa preseason, come Isaksen, Patric, Sanà Fernandes e Pinelli.

Questa panoramica sulle presenze Lazio nel precampionato dà un’idea chiara delle scelte di Sarri e degli uomini più affidabili e pronti ad affrontare la stagione ufficiale.