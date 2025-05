Sarri Lazio, parla il suo ex preparatore: «Napoli? Non penso ci siano le possibilità. Ha le caratteristiche del grande allenatore»

L’ex preparatore di Maurizio Sarri ha rilasciato delle dichiarazioni in merito a quello che potrebbe essere il futuro dell’allenatore

L’ex preparatore atletico del Napoli di Maurizio Sarri, Luciano Tarallo ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di TMW.

LE PAROLE – Se ne parla anche per il Napoli, anche se non penso ce ne siano di possibilità. Non so dove andrà, ma ha tutte le caratteristiche del grande allenatore. Fiducia in sé stesso, mentalità elastica, intelligenza. E’ un leader, con una grande cultura, parlare con lui è bellissimo. E’ un buon comunicatore. E la cosa che mi piace di più di lui è che è curioso verso il nuovo, nel gioco del calcio. Il suo 4-3-3 è meraviglioso, infatti. Il fusibile che fa funzionare il televisore costa pochi centesimi, senza di esso però la TV da migliaia di euro non funziona. Il fusibile nel calcio è il passaggio, che Sarri cura più di ogni altra cosa