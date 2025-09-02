Premier League: spese record e la classifica dei migliori acquisti! C’è anche un ex Lazio

Premier League: spese da record e la classifica dei migliori acquisti! C’è anche un ex calciatore della Lazio

L’estate 2025 resterà negli annali come una delle più costose nella storia della Premier League. In totale, i club inglesi hanno investito 3,1 miliardi di sterline per assicurarsi 154 nuovi giocatori, una cifra che sfiora la metà del prodotto interno lordo annuo del Regno Unito.

A mercato chiuso, il portale The Athletic ha stilato una classifica dei trasferimenti, ordinandoli dal peggiore al migliore. Il ranking tiene conto non solo del valore assoluto del calciatore, ma anche del rapporto qualità-prezzo, dell’impatto atteso e dell’aderenza alle esigenze tecniche delle squadre.

Il podio: Palhinha sorprende tutti

Al primo posto, a sorpresa, troviamo Joao Palhinha, centrocampista portoghese di 30 anni, passato dal Bayern Monaco al Tottenham Hotspur. Giocatore fisico, aggressivo e leader naturale, è rinomato per la sua abilità nel recupero palla. Secondo The Athletic, si tratta di “un ritorno in Inghilterra per pochi spiccioli” che dona agli Spurs quella grinta mancata negli ultimi anni.

Medaglia d’argento per Estevão Willian, esterno offensivo brasiliano classe 2007, approdato al Chelsea. Rapido, tecnico e dotato di grande visione di gioco, è considerato uno dei talenti più promettenti al mondo. Terzo gradino per Rayan Cherki, fantasista francese di 22 anni, nuovo acquisto del Manchester United, capace di agire sia da trequartista che da ala.

Gli italiani nella top 100

Il miglior piazzamento tra i giocatori legati alla Serie A è di Tijjani Reijnders (19°), centrocampista olandese del Milan, apprezzato per precisione nei passaggi e intelligenza tattica. Al 25° posto Gianluigi Donnarumma, portiere della Nazionale italiana, passato al Manchester City dopo l’esperienza al PSG.

Sorprende il 33° posto di Michael Kayode, terzino destro ex Fiorentina, davanti a nomi come Bryan Mbeumo e Benjamin Sesko. Buona valutazione anche per Diego Coppola (43°), giovane difensore centrale italiano, mentre Giovanni Leoni si piazza 97°, appena dentro la top 100.

Il fanalino di coda

In fondo alla classifica, al 150° posto, c’è Loum Tchaouna, attaccante francese ex Lazio, approdato al Burnley. Il suo acquisto è stato giudicato poco incisivo rispetto alle necessità del club.

Con cifre record e colpi inattesi, il calciomercato estivo 2025 della Premier League conferma la capacità del campionato inglese di attrarre talenti globali, alimentando attese e dibattiti in vista della nuova stagione.