Premi Scopigno e Pulici: tra i vincitori dell’edizione figurano anche Gattuso e Frattesi

Grandi nomi ai Premi Scopigno e Pulici: trionfano anche il tecnico Gattuso e il centrocampista Frattesi. Le ultime novità

Una giornata di grandi celebrazioni e di prestigiosi tributi ha acceso i riflettori sulle figure di spicco del panorama calcistico nazionale, esaltando il talento e l’impatto internazionale di volti noti legati al mondo biancoceleste. Oggi, lunedì 19 ottobre, lo storico Salone d’Onore del CONI a Roma ha ospitato la cerimonia ufficiale della 25ª edizione dei Premi Manlio Scopigno e Felice Pulici, celebre manifestazione dedicata a premiare le eccellenze assolute del calcio italiano!

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Il premio speciale a Gennaro Gattuso e il trionfo dell’immagine dell’Italia

La giuria ha inteso premiare il percorso e il valore internazionale di figure capaci di lasciare un segno indelebile nel mondo dello sport. Tra i nomi di spicco finiti sotto i riflettori e celebrati nel tempio dello sport italiano figura quello di Gennaro Gattuso, destinatario del prestigioso riconoscimento speciale dedicato all’immagine dell’Italia nel mondo.

Un attestato di stima profonda che riconosce la caratura, la dedizione e la leadership dell’allenatore, da sempre ambasciatore di grinta e professionalità del nostro movimento calcistico anche in ambito internazionale, doti che la dirigenza e i tifosi apprezzano quotidianamente.

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L’ingresso di Davide Frattesi nella Hall of Fame dei Premi Scopigno

La giornata di festa e di gloria sportiva ha riservato un momento di grande emozione anche per un altro grande interprete del nostro campionato, celebrato per i suoi traguardi e per una crescita esponenziale che continua a regalare soddisfazioni. Nello splendido scenario del Salone d’Onore del CONI, Davide Frattesi è stato infatti ufficialmente inserito nella Scopigno Cup Hall of Fame, suggellando un percorso di altissimo livello nel calcio che conta.

Un riconoscimento prestigioso che premia il talento, il sacrificio e le giocate straordinarie di un centrocampista totale, capace di illuminare i campi di Serie A e di confermarsi punto di riferimento imprescindibile per club e Nazionale, ricevendo gli applausi scroscianti dei presenti e della Lazio.