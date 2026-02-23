Connect with us

Precedenti Torino Lazio, i numeri non sorridono alla formazione biancoceleste in casa granata: ecco i dettagli

Torino Lazio
Cm 29/09/2024 - campionato di calcio serie A / Torino-Lazio / foto Cristiano Mazzi/Image Sport nella foto: Ivan Ilic-Manuel Lazzari

Precedenti Torino Lazio, i numeri non sorridono alla formazione di Maurizio Sarri in vista della sfida in programma domenica prossima

La Lazio di Maurizio Sarri si prepara a una trasferta delicata in casa del Torino, un club attualmente in piena tempesta societaria e tecnica, con l’avvicendamento di Roberto D’Aversa in panchina dopo l’esonero di Marco Baroni. Tuttavia la storia del match, in programma domenica 1 marzo alle ore 18 e valido per la 27a giornata di Serie A, suggerisce estrema cautela per i capitolini.

Ultimissime Lazio LIVE: intervento riuscito per Rovella! Le parole di Mattei

I numeri della sfida tra Torino e Lazio

Analizzando i dati storici pubblicati dal club biancoceleste sul proprio sito ufficiale, emerge un tabù statistico per i biancocelesti lontano dalle mura amiche. In 70 incontri disputati nel capoluogo piemontese, la formazione granata ha imposto la propria egemonia con 28 successi, contro le sole 17 vittorie ospiti e 25 pareggi. Anche il computo delle reti premia i granata, capaci di siglare 105 gol a fronte degli 83 subiti. Tuttavia, i biancocelesti possono sorridere guardando il calendario: l’ultimo k.o. esterno risale ormai al lontano maggio 2019.

Statistiche generali e precedenti della sfida totale

Allargando l’orizzonte a tutti i 153 confronti storici tra le due squadre, l’equilibrio regna sovrano. Le statistiche diffuse dai capitolini riportano infatti un perfetto pareggio nei successi totali: 44 vittorie per parte e ben 65 pareggi. I biancocelesti prevalgono leggermente nel numero di reti complessive (190 contro 184), ma la sfida resta storicamente una delle più incerte del panorama italiano. L’ultimo incrocio ha visto la squadra di Sarri trionfare per 3-2 lo scorso settembre, vendicando il pareggio pirotecnico (3-3) dell’ottobre 2025.

I protagonisti storici nella sfida tra Torino e Lazio

Per trovare punteggi tennistici bisogna invece scavare negli archivi: il successo più largo dei capitolini a Torino è lo 0-4 del 2006, mentre i granata ricordano ancora con orgoglio il roboante 5-1 inflitto ai biancocelesti nel dopoguerra (1947).

