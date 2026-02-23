Focus
Precedenti Torino Lazio, i numeri non sorridono alla formazione biancoceleste in casa granata: ecco i dettagli
Precedenti Torino Lazio, i numeri non sorridono alla formazione di Maurizio Sarri in vista della sfida in programma domenica prossima
La Lazio di Maurizio Sarri si prepara a una trasferta delicata in casa del Torino, un club attualmente in piena tempesta societaria e tecnica, con l’avvicendamento di Roberto D’Aversa in panchina dopo l’esonero di Marco Baroni. Tuttavia la storia del match, in programma domenica 1 marzo alle ore 18 e valido per la 27a giornata di Serie A, suggerisce estrema cautela per i capitolini.
Ultimissime Lazio LIVE: intervento riuscito per Rovella! Le parole di Mattei
I numeri della sfida tra Torino e Lazio
Analizzando i dati storici pubblicati dal club biancoceleste sul proprio sito ufficiale, emerge un tabù statistico per i biancocelesti lontano dalle mura amiche. In 70 incontri disputati nel capoluogo piemontese, la formazione granata ha imposto la propria egemonia con 28 successi, contro le sole 17 vittorie ospiti e 25 pareggi. Anche il computo delle reti premia i granata, capaci di siglare 105 gol a fronte degli 83 subiti. Tuttavia, i biancocelesti possono sorridere guardando il calendario: l’ultimo k.o. esterno risale ormai al lontano maggio 2019.
Statistiche generali e precedenti della sfida totale
Allargando l’orizzonte a tutti i 153 confronti storici tra le due squadre, l’equilibrio regna sovrano. Le statistiche diffuse dai capitolini riportano infatti un perfetto pareggio nei successi totali: 44 vittorie per parte e ben 65 pareggi. I biancocelesti prevalgono leggermente nel numero di reti complessive (190 contro 184), ma la sfida resta storicamente una delle più incerte del panorama italiano. L’ultimo incrocio ha visto la squadra di Sarri trionfare per 3-2 lo scorso settembre, vendicando il pareggio pirotecnico (3-3) dell’ottobre 2025.
I protagonisti storici nella sfida tra Torino e Lazio
Per trovare punteggi tennistici bisogna invece scavare negli archivi: il successo più largo dei capitolini a Torino è lo 0-4 del 2006, mentre i granata ricordano ancora con orgoglio il roboante 5-1 inflitto ai biancocelesti nel dopoguerra (1947).
News
Serie A: date, orari e partite in programma nel 27° turno di campionato. Il calendario
Serie A: date, orari e partite in programma nel prossimo turno di campionato. Tutti quello che c’è da sapere La Serie...
Classifica Serie A 2025-2026: la situazione aggiornata dopo le partite disputate
Classifica Serie A 2025-2026, vi riportiamo l’ultimo aggiornamento relativo al massimo campionato italiano. La situazione della Lazio di Sarri Il...
Precedenti Torino Lazio, i numeri non sorridono alla formazione biancoceleste in casa granata: ecco i dettagli
Precedenti Torino Lazio, i numeri non sorridono alla formazione di Maurizio Sarri in vista della sfida in programma domenica prossima...