Precedenti Lazio Verona, dati e numeri sul match di Serie A - Lazio News 24

Precedenti Lazio Verona: il bilancio sorride ai biancocelesti, Sarri cerca conferme

La sfida tra Lazio e Verona, in programma domenica alle ore 20:45 allo stadio Olimpico, rappresenta già un crocevia importante per il cammino dei biancocelesti in questa stagione. Dopo il passo falso all’esordio contro il Como, la squadra di Maurizio Sarri è chiamata a reagire subito, e il fattore casa potrebbe rivelarsi determinante. I precedenti Lazio Verona, infatti, offrono motivi per guardare con fiducia all’impegno di domenica sera.

Il bilancio totale tra le due formazioni in Serie A è favorevole alla Lazio: su 73 confronti diretti, i biancocelesti hanno ottenuto 30 vittorie, a fronte di 23 pareggi e 20 sconfitte. Una supremazia storica che si rafforza ulteriormente se si considerano solo le partite giocate all’Olimpico.

Precedenti Lazio Verona all’Olimpico: numeri a favore dei padroni di casa

Nel dettaglio, nei 37 precedenti Lazio Verona disputati nella capitale, la Lazio ha fatto registrare 22 vittorie, 11 pareggi e appena 4 sconfitte. Un dato che conferma l’ottimo rendimento interno dei biancocelesti contro i gialloblù, da sempre avversario ostico ma spesso battuto a Roma.

L’ultima volta che il Verona ha espugnato l’Olimpico risale ormai a molti anni fa. L’unica sconfitta recente per la Lazio contro gli scaligeri è arrivata in trasferta, nell’ottobre del 2021, proprio alla prima sfida tra le due squadre con Sarri in panchina. Quel giorno finì 4-1 per i veneti, una gara da dimenticare per i capitolini. Da quel momento, però, i biancocelesti hanno invertito la rotta nei confronti diretti.

Lazio imbattuta da sette gare contro il Verona

Negli ultimi sette precedenti Lazio Verona, il club capitolino è rimasto imbattuto, collezionando quattro vittorie e tre pareggi. L’ultimo confronto risale a gennaio 2024, quando la Lazio si impose in trasferta con un secco 3-0, confermando il trend positivo.

Ora, davanti al pubblico dell’Olimpico, la squadra di Sarri vuole dare continuità a questi numeri, cercando una vittoria che servirebbe sia per il morale che per la classifica. I precedenti Lazio Verona fanno ben sperare: spetterà ora ai giocatori tradurre la storia in realtà sul campo.