Lazio Roma, cosa dicono i precedenti in vista del Derby capitolino - Lazio News 24

Lazio Roma: storia, numeri e curiosità di un Derby che vale una città

Lazio Roma non è una semplice partita. È la partita. Ogni volta che le due squadre della Capitale si affrontano, la città si ferma. Il Derby della Capitale va ben oltre i 90 minuti: è una sfida identitaria, culturale, che divide quartieri, famiglie, amici e colleghi. È un evento che, anno dopo anno, ridisegna le mappe sentimentali e calcistiche di Roma. E con l’avvicinarsi del prossimo Lazio Roma, cresce l’attesa in ogni angolo della città.

I precedenti di Lazio Roma in Serie A

Il derby romano ha una lunga e affascinante storia. In Serie A, sono 162 i precedenti ufficiali tra Lazio e Roma. Il bilancio vede:

42 vittorie per la Lazio

62 pareggi

58 vittorie per la Roma

Allargando lo sguardo a tutte le competizioni, inclusa la Coppa Italia, i precedenti complessivi diventano 185:

51 successi per la Lazio

64 pareggi

70 vittorie per la Roma

Quando il derby si gioca in “casa Lazio”, l’equilibrio è evidente: su 92 partite giocate, la Lazio ha vinto 32 volte, la Roma 30, mentre i pareggi sono stati 30.

Lazio Roma: il derby eterno del 26 maggio 2013

Tra tutti i Lazio Roma della storia, uno ha scolpito la leggenda: la finale di Coppa Italia del 26 maggio 2013. Quel giorno, la Lazio vinse 1-0 grazie al gol storico di Senad Lulic, regalando ai tifosi biancocelesti una gioia senza precedenti. Da allora, quel derby viene ricordato come “il derby eterno”. “Non c’è rivincita”, dicono i laziali. E nei fatti, la Roma non è più riuscita a ribaltare quell’umiliazione: eliminata in semifinale di Coppa Italia nel 2016/17 e ancora nei quarti nel 2023/24.

I bomber di Lazio Roma: i migliori marcatori biancocelesti

Il miglior marcatore della Lazio nei derby è Silvio Piola, con 7 gol in 7 presenze. Subito dietro, il capitano e simbolo moderno Ciro Immobile, che ha segnato 6 reti nel derby. Chiude il podio Alejandro Demaria, attivo tra il 1931 e il 1935, con 5 marcature.

Il Lazio Roma è molto più di una sfida calcistica. È il cuore pulsante della città, il riflesso di un’identità collettiva che, almeno per 90 minuti, si divide in due.