Pedro, un nuovo record è vicino con la Lazio. Ecco le ultime novità - Lazio News 24

Lazio, Pedro vicino a un nuovo record: vuole salutare con un gol da leggenda

A 38 anni, con una carriera piena di successi internazionali e trofei vinti in ogni competizione, Pedro Rodríguez non ha più nulla da dimostrare. Eppure, in quella che potrebbe essere la sua ultima stagione alla Lazio, lo spagnolo ha ancora un obiettivo da raggiungere: scrivere un’altra pagina di storia in biancoceleste, superando un record attualmente detenuto da Miroslav Klose.

L’esperto attaccante è uno dei simboli della Lazio degli ultimi anni: professionista esemplare, uomo spogliatoio, e sempre determinante nei momenti che contano. Nonostante l’età e i fisiologici acciacchi, Pedro ha continuato a mettere a disposizione di Maurizio Sarri la sua qualità e la sua intelligenza calcistica, risultando spesso decisivo sia come titolare che da subentrato.

Pedro e il record di Klose: un gol per entrare nella storia della Lazio

Come riportato da Il Corriere della Sera, Pedro è a un passo dal diventare il marcatore più anziano nella storia della Lazio. Il primato attuale appartiene a Miroslav Klose, che andò in gol nella sua ultima partita in biancoceleste all’età di 37 anni, 11 mesi e 6 giorni. Pedro ha già superato quella soglia anagrafica e gli basterà un solo gol per prendersi questo storico traguardo.

Sebbene la sua avventura con la Lazio possa concludersi a fine stagione, Pedro non ha perso motivazione. L’ex stella di Barcellona e Chelsea sta valutando di chiudere la carriera nel club della sua città natale, il Tenerife, ma prima vuole lasciare un’ultima impronta significativa in Serie A. Il suo obiettivo? Portare la Lazio in Europa e concludere il ciclo in biancoceleste nel miglior modo possibile.

Un addio dolce, ma non ancora scritto

Pedro ha già scritto pagine importanti con la maglia della Lazio, e il pubblico dell’Olimpico lo ha sempre accolto con affetto e rispetto. Il record personale sarebbe la ciliegina sulla torta di un’esperienza che, iniziata in sordina, si è trasformata in un esempio di longevità e dedizione.

In attesa di capire quale sarà il suo futuro, Pedro resta concentrato sul presente: aiutare la Lazio in campo e superare, con un solo gol, anche il grande Klose. Per chiudere in bellezza, da leggenda.

