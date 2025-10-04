Pedro, l'immortale che vuole essere ancora protagonista con la Lazio. Obiettivo ripetersi (e non solo) - Lazio News 24

Lazio, Pedro verso un altro record: è a un passo dal primato di Klose. La situazione attuale

In casa Lazio, c’è un giocatore che continua a riscrivere la storia nonostante il passare degli anni: si tratta di Pedro, campione d’Europa, del Mondo e protagonista di una carriera straordinaria tra Spagna, Inghilterra e ora Italia. A 37 anni suonati, l’attaccante spagnolo continua a essere decisivo, dimostrando che il tempo, per lui, è solo un dettaglio.

Nella scorsa stagione, Pedro è stato il miglior marcatore della Lazio con 14 gol tra tutte le competizioni. Un dato sorprendente, considerando la sua età e il ruolo spesso da subentrante. Ma il suo contributo in termini di qualità, esperienza e leadership è stato fondamentale per la squadra biancoceleste, soprattutto nei momenti chiave della stagione.

Ora, l’ex Barcellona è pronto a scrivere un’altra pagina importante della sua avventura con la Lazio. Come riportato dal Corriere della Sera, con un solo gol potrebbe superare un primato storico detenuto da un’altra leggenda del club: Miroslav Klose. Il tedesco, infatti, detiene il record di marcatore più anziano nella storia della Lazio. Un traguardo che Pedro potrebbe superare già nella prossima partita di campionato contro il Torino.

La sfida con i granata, dunque, non rappresenta solo un’occasione importante per la classifica della Lazio, ma anche un possibile giorno da ricordare per Pedro, che continua a stupire per condizione fisica, tecnica e visione di gioco. Il suo impatto in Serie A è stato immediato fin dal suo arrivo, e oggi è uno dei veterani più rispettati del campionato.

Ma ciò che colpisce maggiormente è la sua mentalità: mai sopra le righe, sempre al servizio della squadra. Che giochi da titolare o entri dalla panchina, Pedro non fa mai mancare il suo contributo, confermandosi un professionista esemplare e un punto di riferimento per i più giovani.

In un calcio che spesso guarda solo al futuro, la Lazio può contare su un uomo che, anche a 37 anni, continua a fare la differenza. E se dovesse superare anche Klose, Pedro entrerebbe ancor di più nella storia biancoceleste — con la stessa eleganza con cui calca il campo da oltre 15 anni.