 Pedro, l'immortale che vuole essere ancora protagonista con la Lazio. Obiettivo ripetersi (e non solo) - Lazio News 24
Connect with us

News

Pedro, l'immortale che vuole essere ancora protagonista con la Lazio. Obiettivo ripetersi (e non solo)

News

Lazio Torino 3-3: succede di tutto, Cataldi nel recupero evita la sconfitta

News

Lazio, all'Olimpico gesto dei tifosi nei confronti di Baroni. E la sua reazione...

News

Calciomercato Lazio, Insigne vuole vestire la maglia biancoceleste a gennaio. La posizione dell'attaccante

News

Calciomercato Lazio, Fabiani sta valutando un altro addio (molto pesante). La situazione dei biancocelesti

News

Pedro, l’immortale che vuole essere ancora protagonista con la Lazio. Obiettivo ripetersi (e non solo)

Lazio news 24

Published

2 ore ago

on

By

Image Photo821211
Dc Roma 07/11/2024 - Europa League / Lazio-Porto / foto Domenico Cippitelli/Image Sport nella foto: esultanza gol Pedro

Lazio, Pedro verso un altro record: è a un passo dal primato di Klose. La situazione attuale

In casa Lazio, c’è un giocatore che continua a riscrivere la storia nonostante il passare degli anni: si tratta di Pedro, campione d’Europa, del Mondo e protagonista di una carriera straordinaria tra Spagna, Inghilterra e ora Italia. A 37 anni suonati, l’attaccante spagnolo continua a essere decisivo, dimostrando che il tempo, per lui, è solo un dettaglio.

Nella scorsa stagione, Pedro è stato il miglior marcatore della Lazio con 14 gol tra tutte le competizioni. Un dato sorprendente, considerando la sua età e il ruolo spesso da subentrante. Ma il suo contributo in termini di qualità, esperienza e leadership è stato fondamentale per la squadra biancoceleste, soprattutto nei momenti chiave della stagione.

Ora, l’ex Barcellona è pronto a scrivere un’altra pagina importante della sua avventura con la Lazio. Come riportato dal Corriere della Sera, con un solo gol potrebbe superare un primato storico detenuto da un’altra leggenda del club: Miroslav Klose. Il tedesco, infatti, detiene il record di marcatore più anziano nella storia della Lazio. Un traguardo che Pedro potrebbe superare già nella prossima partita di campionato contro il Torino.

La sfida con i granata, dunque, non rappresenta solo un’occasione importante per la classifica della Lazio, ma anche un possibile giorno da ricordare per Pedro, che continua a stupire per condizione fisica, tecnica e visione di gioco. Il suo impatto in Serie A è stato immediato fin dal suo arrivo, e oggi è uno dei veterani più rispettati del campionato.

Ma ciò che colpisce maggiormente è la sua mentalità: mai sopra le righe, sempre al servizio della squadra. Che giochi da titolare o entri dalla panchina, Pedro non fa mai mancare il suo contributo, confermandosi un professionista esemplare e un punto di riferimento per i più giovani.

In un calcio che spesso guarda solo al futuro, la Lazio può contare su un uomo che, anche a 37 anni, continua a fare la differenza. E se dovesse superare anche Klose, Pedro entrerebbe ancor di più nella storia biancoceleste — con la stessa eleganza con cui calca il campo da oltre 15 anni.

Related Topics:

Copyright 2024 © riproduzione riservata Lazio News 24 - Registro Stampa Tribunale di Torino n. 46 del 07/09/2021 Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 26692 - PI 11028660014 Editore e proprietario: Sport Review s.r.l. Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso a S.S. Lazio S.p.A. Il marchio Lazio è di esclusiva proprietà di S.S. Lazio S.p.A.