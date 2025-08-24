 Pedro, oggi contro il Como un traguardo speciale con la maglia della Lazio - Lazio News 24
Pedro, oggi contro il Como un traguardo speciale con la maglia della Lazio

1 ora ago

Pedro
Dc Roma 07/11/2024 - Europa League / Lazio-Porto / foto Domenico Cippitelli/Image Sport nella foto: esultanza gol Pedro

Pedro e la Lazio, un traguardo speciale: a Como può arrivare la presenza numero 500

Per Pedro, la sfida tra Lazio e Como rappresenta molto più di una semplice prima giornata di campionato. L’attaccante spagnolo, colonna portante dello spogliatoio biancoceleste, è infatti a un passo da un traguardo storico: raggiungere le 500 presenze nei cinque maggiori campionati europei. Un numero che racconta tutta l’intensità, la longevità e la qualità di una carriera vissuta sempre ai massimi livelli.

A 38 anni, Pedro continua a essere una risorsa preziosa per la Lazio, dentro e fuori dal campo. Lo scorso anno ha messo a segno 10 gol complessivi, 9 dei quali da subentrato. Nessun giocatore in Serie A, dalla stagione 2019-20, ha segnato tanto entrando dalla panchina: 11 reti da riserva, a testimonianza della sua capacità di incidere in qualsiasi momento.

In vista della trasferta di Como, Pedro è pronto a farsi trovare ancora una volta determinante. Non è certo se partirà dal primo minuto — il ballottaggio con Cancellieri per la corsia offensiva di destra resta aperto — ma l’esperienza e la personalità dello spagnolo rimangono un punto fermo per mister Sarri. Secondo il Corriere dello Sport, la sua leadership è un faro per i più giovani del gruppo, mentre il suo spirito competitivo non accenna a spegnersi.

Curiosamente, proprio contro il Como, Pedro lasciò il segno nella passata stagione con una prestazione di alto livello e un gol realizzato da titolare: l’unico in quell’annata in cui partì dal primo minuto. Ora, a distanza di mesi, il destino lo riporta sullo stesso campo, forse per chiudere un cerchio simbolico con una nuova pagina da scrivere.

Il rapporto tra Pedro e la Lazio si è rivelato, nel tempo, solido e ricco di significati. Arrivato con l’etichetta di campione, l’ex Barça, Chelsea e Roma ha saputo ritagliarsi un ruolo chiave anche nella realtà biancoceleste, non solo come attaccante, ma anche come guida carismatica per la squadra.

A Como, Pedro non giocherà solo per la vittoria, ma per festeggiare un traguardo che pochi possono vantare. E la Lazio, ancora una volta, sarà al suo fianco in questo nuovo capitolo di una carriera straordinaria.

