Pedro jolly Lazio, per Sarri è super sub: e lui ha questo grande desiderio… Retroscena sullo spagnolo che domenica sfida l’amico Fabregas

In un calcio dove la carta d’identità assume un peso sempre maggiore, esistono eccezioni che sfidano la logica del tempo. Pedro Rodríguez Ledesma è una di queste. A 38 anni compiuti, l’attaccante spagnolo si conferma non solo un elemento prezioso, ma una vera e propria arma strategica per la Lazio di Maurizio Sarri, un jolly capace di cambiare il volto delle partite con la sua classe intramontabile.Come sottolineato dal Corriere dello Sport, il suo impatto nella passata stagione è stato devastante, soprattutto a gara in corso. I numeri parlano chiaro: con 9 reti realizzate partendo dalla panchina, Pedro è stato il miglior marcatore della Serie A in questa speciale classifica, arrivando a sfiorare il record assoluto detenuto da Luis Muriel.

Un ruolo, quello del “super-sub” di lusso, che l’ex Barcellona e Chelsea ha interpretato con la massima professionalità, confermando questa sua dote anche nel precampionato estivo. Impiegato in tutte le amichevoli, ha costantemente lasciato il segno con giocate di qualità e gol, dimostrando di essere già in ottima forma.La sua duttilità tattica resta uno dei suoi maggiori punti di forza. Che Sarri lo schieri come esterno nel tridente, trequartista o addirittura “falso nove”, Pedrito non perde mai la sua eleganza e la sua capacità di incidere. La rete capolavoro siglata a Rieti durante la preparazione ne è la testimonianza più recente, una perla che dimostra come il suo talento sia rimasto intatto.

Ora, il destino gli riserva un esordio di campionato dal sapore speciale. La prima sfida vedrà la Lazio opposta al Como, guidato in panchina da Cesc Fabregas, amico di una vita e suo coetaneo, con cui ha condiviso innumerevoli trionfi in nazionale e nei club. Proprio Fabregas, nell’estate del 2024, aveva tentato di convincerlo a trasferirsi sulle rive del lago, ma la volontà dello spagnolo era chiara. Il suo presente e il suo futuro prossimo sono legati unicamente alla Lazio, con un obiettivo ben preciso in mente: chiudere la sua straordinaria carriera alzando un ultimo trofeo con l’aquila sul petto. Nel frattempo, si gode il suo ruolo di guida e mentore per i più giovani, un esempio di longevità e professionalità all’interno dello spogliatoio biancoceleste.