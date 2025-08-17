Pedro, immortale il centravanti della Lazio. Precampionato da assoluto protagonista - Lazio News 24

Lazio, buona la chiusura del precampionato: vittoria sull’Atromitos con Noslin e Pedro protagonisti

La Lazio ha chiuso ufficialmente il proprio precampionato con una vittoria convincente nell’amichevole disputata contro i greci dell’Atromitos. Un test importante in vista dell’esordio in Serie A contro il Como, che ha visto la formazione di Maurizio Sarri imporsi per 2-0, confermando segnali positivi sotto il profilo del gioco e dell’atteggiamento.

A decidere l’incontro sono state le reti di Tijjani Noslin e Pedro, due protagonisti che si sono messi in mostra nel corso di tutta la preparazione estiva. Il primo, Noslin, ha sbloccato il risultato con un’azione da vero centravanti, cercando di guadagnarsi la conferma nella rosa della Lazio. Il secondo, Pedro, ha invece confermato di essere un punto fermo per Sarri, siglando il gol del raddoppio nel finale con una giocata di classe.

Pedro sempre decisivo, Noslin in crescita

Lo spagnolo ha dimostrato, ancora una volta, di essere un campione senza tempo. Nonostante un piccolo infortunio che lo aveva tenuto fermo nei giorni scorsi, Pedro è entrato in campo e ha illuminato la manovra offensiva della Lazio con la sua tecnica sopraffina. Il gol messo a segno contro l’Atromitos lo porta in cima alla classifica marcatori del precampionato, a pari merito con Matteo Cancellieri.

Come sottolinea anche l’edizione odierna del Corriere dello Sport, Pedro aveva già timbrato il cartellino nel primo test stagionale contro la Primavera al Fersini, e ha chiuso il precampionato nello stesso modo: segnando e facendo la differenza.

Per la Lazio, si chiude così una fase preparatoria intensa, segnata da sei amichevoli complessive e da un crescendo nella condizione fisica e mentale del gruppo. Sarri può sorridere, soprattutto per la ritrovata verve di alcuni elementi chiave e la crescita di giocatori come Noslin, ancora in dubbio per la permanenza ma desideroso di lasciare il segno.

Con l’avvio del campionato alle porte, la Lazio si prepara a scendere in campo con l’obiettivo di ripartire con il piede giusto. La vittoria sull’Atromitos, al di là del risultato, lascia buone sensazioni e una certezza: quando Pedro è in forma, la Lazio può sognare.