L’attaccante della Lazio ha rilasciato delle dichiarazioni in cui ha manifestato quello che è un suo desiderio

L’attaccante della Lazio, Pedro, ha parlato ai microfoni de L’Equipe.

SUL GIOCO – Il tempo vola, ormai sono un po’ vecchio! È pazzesco che ne sia passato così tanto, giocando per club così grandi e vincendo in questo modo. Non sono ancora soddisfatto, mi piacerebbe vincere un trofeo con la Lazio, è molto importante per me.