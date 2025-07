Pedro sotto attacco sui social: il compleanno del figlio scatena l’odio online. Cosa è successo

Condividi via email

Pedro sotto attacco sui social: il compleanno del figlio scatena l’odio online. Ecco il motivo e la ricostruzione

Un momento privato e gioioso si è trasformato in una tempesta digitale per Pedro Rodríguez, attaccante spagnolo della Lazio noto per la sua lunga carriera nel Barcellona e nel Chelsea, con una Champions League e numerosi titoli alle spalle. Il calciatore ha condiviso su Instagram le immagini della festa di compleanno del figlio Marc, celebrata lo scorso 23 giugno insieme alla compagna Patricia Magna.

Nelle foto, il bambino appare sereno e sorridente davanti a una torta a tema Lilo & Stitch, indossando una tiara e un vestitino. Un gesto d’affetto e spontaneità che, in poche ore, ha scatenato una valanga di odio. Il post ha raccolto oltre 5.000 commenti, molti dei quali carichi di omofobia, sessismo e violenza verbale. Tra i messaggi più offensivi si leggono insulti come “Omosessuale”, “Il peggior incubo dei papà” e persino incitazioni a “riavere” il proprio figlio.

Pedro ha reagito prontamente alla situazione, limitando i commenti sotto il post, ma lasciando le foto online. Una scelta che, se da un lato ha cercato di arginare l’odio, dall’altro ha inviato un forte messaggio di resilienza e accettazione. Numerosi follower hanno espresso sostegno e solidarietà al calciatore, applaudendone il coraggio.

La vicenda ha trovato eco anche nella stampa nazionale. “La lezione di Pedro ai leoni da tastiera”, ha titolato in prima pagina La Stampa, sottolineando il contrasto tra la semplicità dell’evento familiare e la ferocia degli attacchi subiti.

Il caso Pedro solleva ancora una volta il tema del cyberbullismo e dell’omofobia sui social network, alimentando il dibattito sull’educazione digitale e sul rispetto delle diversità. La Lazio non ha rilasciato dichiarazioni ufficiali, ma il gesto del suo attaccante parla chiaro: la libertà di espressione, specie in famiglia, non dovrebbe mai essere oggetto di aggressione.