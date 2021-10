Pedro: «Meritavamo di più, ma grande lavoro di squadra. Sempre così»

Pedro ha commentato il risultato di ieri contro l’Atalanta ed incoraggiato i suoi compagni per i prossimi appuntamenti

Decisivo contro Roma, Fiorentina ed Atalanta: Pedro è ormai un leader in campo, ma non solo. Dopo il pari maturato al Gewiss Stadium, ha indicato la via da percorrere a tutta la squadra:

Un peccato il resultato di ieri, sicuramente meritavamo di più. Gran lavoro di tutta la squadra. Sempre così ragazzi. #ForzaLazio 💪⚪🔵 🦅#CMonEagles @OfficialSSLazio #AtalantaLazio pic.twitter.com/N8cUGaQTCe — Pedro Rodríguez (@_Pedro17_) October 31, 2021

