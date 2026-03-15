Pavlovic nel post partita: «Abbiamo fatto tanti errori e la Lazio ne ha approfittato»

Strahinja Pavlović, difensore del Milan, ha parlato nel post partita del match dello stadio Olimpico contro la Lazio di Maurizio Sarri

Strahinja Pavlović, giocatore del Milan, ha parlato nel post partita del match valido per la 29a giornata del campionato di Serie A 2025-2026 contro la Lazio. Le sue parole rilasciate per DAZN:

GLI ERRORI DEL MILAN – «Abbiamo fatto un sacco di errori, un sacco di passaggi sbagliati. La Lazio ne ha approfittato. Dovevamo essere più calmi con la palla e creare di più. Ma è il calcio, stasera evidentemente la Lazio è stata la squadra migliore».

LA CORSA SCUDETTO – «Potevamo mettere pressione vincendo questa partita, ma anche prima abbiamo avuto un sacco di occasioni per avvicinarci al primo posto. Sono triste che non abbiamo vinto stasera e non abbiamo messo pressione all’Inter».

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