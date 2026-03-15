Connect with us

Avversari

Pavlovic nel post partita: «Abbiamo fatto tanti errori e la Lazio ne ha approfittato»

Published

3 giorni ago

on

By

Tchaouna 1 e1740644711562
Dc Roma 31/08/2024 - campionato di calcio serie A / Lazio-Milan / foto Domenico Cippitelli/Image Sport nella foto: Loum Tchaouna-Strahinja Pavlovic

Strahinja Pavlović, difensore del Milan, ha parlato nel post partita del match dello stadio Olimpico contro la Lazio di Maurizio Sarri

Strahinja Pavlović, giocatore del Milan, ha parlato nel post partita del match valido per la 29a giornata del campionato di Serie A 2025-2026 contro la Lazio. Le sue parole rilasciate per DAZN:

GLI ERRORI DEL MILAN – «Abbiamo fatto un sacco di errori, un sacco di passaggi sbagliati. La Lazio ne ha approfittato. Dovevamo essere più calmi con la palla e creare di più. Ma è il calcio, stasera evidentemente la Lazio è stata la squadra migliore».

LA CORSA SCUDETTO – «Potevamo mettere pressione vincendo questa partita, ma anche prima abbiamo avuto un sacco di occasioni per avvicinarci al primo posto. Sono triste che non abbiamo vinto stasera e non abbiamo messo pressione all’Inter».

Ultimissime Lazio LIVE: le novità sul Flaminio e molto altro

LE TOP NEWS DI OGGI SULLA LAZIO (IN AUDIO)

Related Topics:

Copyright 2025 © riproduzione riservata Lazio News 24 - Registro Stampa Tribunale di Torino n. 46 del 07/09/2021 Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 26692 - PI 11028660014 Editore e proprietario: Sport Review s.r.l. Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso a S.S. Lazio S.p.A. Il marchio Lazio è di esclusiva proprietà di S.S. Lazio S.p.A.

Change privacy settings
×