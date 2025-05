Parolo Lazio: l’ex capitano torna sulla questione De Vrij in Lazio-Inter. Il retroscena

Parolo Lazio, l’ex centrocampista varesotto ha raccontato un retroscena di Lazio-Inter del 2018. C’è un aneddoto su Stefan De Vrij

A 7 anni da quella famosissima ultima giornata di campionato, in cui l’Inter ha conquistato la qualificazione in Champions League, si parla ancora tanto della sconfitta della Lazio, decisa dal rigore causato da Stefan De Vrij. Infatti, l’olandese aveva già firmato con i Nerazzurri per l’anno successivo. Per questa ragione, secondo molti tifosi biancocelesti, il classe 1992 potrebbe averlo fatto di proposito. Marco Parolo, ai tempi capitano delle aquile, ne ha parlato a Cronache di Spogliatoio, rivelando degli importanti retroscena.

Di seguito, le dichiarazioni dell’ex Lazio:

LAZIO-INTER- «È una persona che in una squadra come l’Inter devi sempre tenere dentro, perché poi ha capito qual è il suo spazio, si è ritagliato il suo spazio. E un altro aneddoto su Stefan è la famosa partita Lazio-Inter, dove la cosa che mi spiace tantissimo è come la Lazio, i tifosi, hanno accusato Stefan di quella partita. Però dall’altra parte c’è stata una settimana veramente difficile per lui. Lui fa una partita fantastica la settimana prima a Crotone. Lui voleva assolutamente chiuderla lì. Il problema è che noi pareggiamo. Sapeva la difficoltà a cui sarebbe andato incontro. Lui inizia la settimana e non vuole mai giocare. Parla con me e dice ‘Marco, io con tutto il bene che vi voglio, ma sono in enorme difficoltà. Cambia totalmente la mia carriera l’anno prossimo. Per tutto il bene che voglio alla Lazio, ma ho anche la mia di carriera’. Lui non voleva assolutamente giocarla. Poi perché è un buono, si mette a disposizione. Era chiaro che non fosse al cento per cento, non ha mai fatto una scivolata sbagliata in area di rigore in tutta la sua carriera. La fa su Icardi. Mentalmente può capitare, da giocatore io non l’ho mai accusato.»

POST PARTITA-«Dopo la partita avevo organizzato una cena di saluti con tutti i compagni, eravamo in pochi, c’era delusione, c’era amarezza. Però c’era il riconoscere da parte mia quello che era stato il valore suo. Sapevo che lui c’era rimasto male. Lui come uomo e come ragazzo è stato fantastico. Mi è spiaciuto che non tutti fossero presenti perché si meritava di chiudere con una festa»