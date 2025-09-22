 Pagelle Lazio, i voti dei giornali dopo il derby con la Roma: 4 bocciature pesantissime
Pagelle Lazio, i voti dei giornali dopo il derby con la Roma: 4 bocciature pesantissime

Guendouzi Lazio
As Roma 21/09/2025 - campionato di calcio serie A / Lazio-Roma / foto Antonello Sammarco/Image Sport nella foto: Matteo Guendouzi

Pagelle Lazio, i voti dei giornali dopo il derby con la Roma: 4 bocciature pesantissime nelle fila della squadra di Sarri

Una sconfitta che fa più male delle altre. La Lazio esce dal derby della Capitale con zero punti, battuta 1-0 dalla Roma, ma questa volta il sentimento che prevale non è la delusione per la prestazione, ma una rabbia profonda per un risultato bugiardo e beffardo. A differenza delle recenti cadute contro Como e Sassuolo, i biancocelesti hanno giocato una partita solida, creando occasioni e meritando ampiamente un esito diverso, come confermano anche le pagelle dei principali quotidiani.

A pesare come un macigno sul risultato finale sono stati i singoli episodi, sliding doors di una serata maledetta. L’errore fatale di Tavares, che ha spianato la strada al gol giallorosso, e la clamorosa occasione sprecata da Dia a tu per tu con il portiere Svilar, gridano ancora vendetta. A chiudere il cerchio della sfortuna ci ha pensato poi la dea bendata, quando al 94′ un tiro perfetto di Cataldi si è stampato sul palo, negando un pareggio che sarebbe stato il giusto premio per la reazione della squadra.

Resta una grande amarezza per aver perso la stracittadina in questo modo, dominata dalla sensazione che a vincere non sia stata la squadra migliore, ma la più fortunata.

CORRIERE DELLO SPORT – Provedel 6; Marusic 5, Gila 6,5, Romagnoli 6, Tavares 4 (46` Pellegrini 6); Guendouzi 4, Rovella 5 (46` Cataldi 6,5), Dele-Bashiru s.v. (14` Belahyane 4); Pedro 6 (79` Noslin s.v.), Dia 4 (62` Castellanos 6,5), Zaccagni 5,5. All.: Sarri 5,5;

GAZZETTA DELLO SPORT – Provedel 6; Marusic 5,5, Gila 6, Romagnoli 6, Tavares 4 (46` Pellegrini 6); Guendouzi 6, Rovella 5,5 (46` Cataldi 6,5), Dele-Bashiru s.v. (14` Belahyane 4); Pedro 6,5 (79` Noslin s.v.), Dia 4,5 (62` Castellanos 6,5), Zaccagni 5,5. All.: Sarri 5,5;

IL MESSAGGERO – Provedel 6,5; Marusic 5,5, Gila 6, Romagnoli 6, Tavares 4 (46` Pellegrini 5); Guendouzi 5, Rovella 5 (46` Cataldi 6,5), Dele-Bashiru s.v. (14` Belahyane 4); Pedro 5,5 (79` Noslin s.v.), Dia 4 (62` Castellanos 6,5), Zaccagni 5. All.: Sarri 5,5;

