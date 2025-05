Pagelle Lazio Lecce: i voti ai protagonisti del match valido per la trentottesima giornata del campionato di Serie A 2024/25

I top e flop e i voti ai protagonisti di Lazio Lecce, match valido per la trentottesima giornata del campionato di Serie A.

Mandas 5,5 Gol a parte, si fa trovare attento come dimostrato più volte in questa stagione

Marusic 5 Non preciso in fase di copertura, davanti sbaglia e non di poco i traversoni. Dal 46′ Hysaj 5,5 Fa davvero poco di più del compagno a cui è subentrato all’intervallo

Gila 5,5 Regge abbastanza bene nel duello fisico con Krstovic, ha però responsabilità evidenti in occasione del gol di Coulibaly

Romagnoli 4,5 Non sempre perfetto in fase difensiva, si propone anche in avanti con scarsi risultati. Non una gran serata, culminata con l’esplosione al 94′

Nuno Tavares 5 Spesso si intestardisce nelle sue giocate, si rivela nel complesso molto pasticcione. Dal 74′ Pellegrini sv

Guendouzi 5,5 Prezioso in fase di copertura, lì dove ci mette una pezza in più circostanze. Poco propositivo però quando è la Lazio a costruire

Rovella 5,5 Fatica di più rispetto alle ultime uscite, nel secondo tempo sembra uscire un po’ di più dal guscio che lo aveva tenuto bloccato nel primo tempo. Dal 76′ Vecino sv

Isaksen 5 Prima frazione in cui non riesce a rendersi mai pericoloso, bocciato all’intervallo da Baroni. Dal 46′ Pedro 6,5 Il suo ingresso accende senza ombra di dubbio la Lazio. Ci prova da ogni posizione, solo la sfortuna gli nega il gol

Dia 4,5 Naviga in mezzo al campo senza una meta precisa, faticando a trovare la posizione e palloni giocabili

Zaccagni 5 Qualche strappo dei suoi e poco più, ha vissuto serate migliori senza ombra di dubbio. Dal 76′ Noslin sv

Castellanos 5,5 Sempre elettrico lì davanti, ma non sufficientemente preciso quando si tratta di concludere verso la porta

Baroni 4,5 Notte da incubo per lui e per la sua Lazio, e per il verdetto maturato sul campo ma anche per una prestazione al di sotto di quelle che dovevano essere le premesse a inizio serata