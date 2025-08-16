Pagelle Lazio Atromitos, super voto per Pedro: bene anche Tavares, mentre non brillano...

Ecco le pagelle Lazio Atromitos, i voti ai giocatori dopo l’amichevole terminata per 2-0, ecco i nostri giudizi

Maurizio Sarri ha chiuso il suo pre-campionato con una vittoria in Lazio Atromitos, in una partita tutt’altro che amichevole. I biancocelesti si sono imposti per 2-0, ma il risultato è solo una parte della storia. L’incontro è stato caratterizzato da un’altissima tensione, culminata in una maxi-rissa che ha scatenato il caos in campo e nel tunnel degli spogliatoi. L’episodio ha portato all’espulsione di Taty Castellanos e del difensore greco Lima Santos, riducendo entrambe le squadre in dieci uomini e fermando il gioco per diversi minuti.

Nonostante il clima rovente, la squadra di Maurizio Sarri è riuscita a mantenere il sangue freddo e a sbloccare il risultato solo nel finale. A rompere l’equilibrio ci ha pensato Noslin, che ha trovato il gol del vantaggio al 77° minuto, dimostrando di poter essere una risorsa importante per la squadra, specialmente dopo una stagione non facile. A chiudere definitivamente la partita ci ha pensato Pedro, che al 90° minuto ha segnato il 2-0, confermando ancora una volta la sua capacità di essere decisivo anche partendo dalla panchina.

Questa amichevole, più che un semplice test, è stata una prova di carattere per la Lazio, che ha mostrato di saper reagire alle difficoltà. Le prestazioni dei singoli sono state messe alla prova in un contesto fisico e mentale molto impegnativo. Vediamo le pagelle Lazio Atromitos.

LAZIO (4-3-3): Mandas 6 (dal minuto 46′ Provedel 6); Lazzari 6 (dal minuto 46′ Marusic 6.5), Gila 6 (dal minuto 85′ Hysaj S.V.), Provstgaard 6.5 (dal minuto 73′ Romagnoli 6), Pellegrini 5.5 (dal minuto 57′ Nuno Tavares 7); Dele-Bashiru 6 (dal minuto 46′ Dia 6), Cataldi 6 (dal minuto 57′ Rovella 6), Guendouzi 5.5 (dal minuto 85′ Basic S.V.), Cancellieri 6.5 (dal minuto 65′ Pedro 7,5), Castellanos 4, Zaccagni 6.5 (dal minuto 73′ Noslin 6.5). All.: Sarri 6.5.

ATROMITOS (4-2-3-1): Choutesiotis (dal minuto 46′ Koselev); Stavropoulos, Michorl (dal minuto 80′ Karamanis), Van Weert (dal minuto 38′ Tsamakis), Palmezano Reyes, Marin Ruiz, Ouedraogo (dal minuto 80′ Tsiloulis), Uronnen, Baku (dal minuto 80′ Tsingaras), Lima Santos, Tzovaras (dal minuto 77′ Jubitana). All.: Vokolos.