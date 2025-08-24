 Pagelle Como Lazio: TOP e FLOP della squadra biancoceleste - Lazio News 24
Pagelle Como Lazio: TOP e FLOP della squadra biancoceleste

Cancellieri Lazio
Dc Frosinone 26/07/2025 - amichevole / Avellino-Lazio / foto Domenico Cippitelli/Image Sport nella foto: Matteo Cancellieri

I voti, i top e i flop del match valido per la 1ª giornata del campionato di Serie A 2025/26: pagelle Como Lazio

I voti, i TOP e i FLOP del match valido per la 1ª giornata del campionato di Serie A 2025/2026: pagelle Como Lazio dove sono analizzati i top e flop della squadra biancoceleste dopo il match allo stadio Sinigaglia.

Pagelle Como Lazio: i top e flop del match

Il match tra Como e Lazio ha offerto spunti interessanti, con diverse individualità che si sono messe in luce. Ecco le Pagelle Como Lazio, tra prestazioni brillanti e prove deludenti.

I migliori del Como

Nico Paz – 8
Prestazione da incorniciare per il giovane talento argentino. Al 47’, con una finta secca, mette fuori causa Tavares a centrocampo e lancia in profondità Douvikas con un assist al bacio. Ma il capolavoro arriva al 72’: calcio di punizione da posizione defilata e pallone che si insacca sotto l’incrocio, lasciando di stucco Provedel. Il protagonista assoluto nelle Pagelle Como Lazio.

Douvikas – 8
Tempismo perfetto in occasione dell’1-0: brucia Gila sul filtrante geniale di Nico Paz e piazza il pallone sul secondo palo, freddando il portiere biancoceleste. Attaccante concreto e decisivo.

Ramon – 7.5
Buona la prima per il 20enne spagnolo, autore di una prestazione ordinata e solida in difesa. Tiene bene Castellanos e, al 62’, sfiora il raddoppio su inserimento, ma il suo tiro termina fuori. Promettente.

Vojvoda – 7
Corre e lotta su tutta la fascia. Al 75’ fa tremare la Lazio con un sinistro che si stampa sulla traversa. Vicino al gol della sicurezza.

I flop della Lazio

Castellanos – 6
Segna al 63’, ma la gioia dura poco: il VAR annulla per fuorigioco. Poco coinvolto nel gioco, ma l’unica vera occasione creata l’ha capitalizzata, anche se invano.

Gila – 5
Soffre terribilmente la velocità di Douvikas, che lo anticipa sull’azione del gol del Como. Poco reattivo in copertura.

Tavares – 5
Giornata no. Al 47’ si fa sorprendere da Nico Paz con una finta troppo semplice a centrocampo, che dà il via all’azione del vantaggio comasco. Non spinge e difende male.

Cancellieri – 4,5
Entra in campo con il compito di dare vivacità ma risulta impalpabile. Sarri lo richiama più volte, ma non riesce a cambiare ritmo al match.

