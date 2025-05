Orsi: «La Lazio è carica per la sfida di San Siro. Ho incontrato Baroni e mi ha detto una cosa...»

L’ex calciatore ha rilasciato delle dichiarazioni in merito a quello che sarà il big match di domani sera tra Inter e Lazio

Nando Orsi ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Radio Marte.

LE PAROLE – La Lazio è molto carica. Ho incontrato Baroni, nei festeggiamenti per i 25 anni per l’ultimo scudetto biancoceleste, e mi ha detto che vanno lì per fare una partita seria per cercare di qualificarsi in Champions o comunque in Europa, visto che può accadere di tutto. La Lazio in due gare si gioca tanto, la partita di domenica contro l’Inter per i biancocelesti è molto importante, tenendo conto che la Lazio non pensava di arrivare a 2 giornate dalla fine e giocarsi la Champions, quindi farà una partita solida.