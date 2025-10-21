Orsi attacca Sarri: «Non capisco questo suo comportamento! Prima non era così polemico, ecco cosa doveva fare»

Orsi attacca Sarri. L’ex portiere e opinionista sportivo ha commentato la situazione in casa Lazio dopo le lamentele di Sarri al termine del match contro l’Atalanta

Nel corso di un intervento a Radio Radio, Fernando Orsi, ex portiere e opinionista sportivo, ha commentato le recenti dichiarazioni di Maurizio Sarri, allenatore della Lazio, sia prima che dopo la partita contro l’Atalanta. Orsi ha manifestato il suo disappunto nei confronti delle “lamentele” espresse dal tecnico biancoceleste, ritenendole poco coerenti con il suo comportamento iniziale.

SULLA COERENZA DI SARRI – «Non capisco perché prima non era così polemico e ora sì. Diceva “Sono rimasto per il popolo, per la gente”. E adesso invece?»

SULLE LAMENTELE DI SARRI – «Invece di lamentarsi adesso, quando gli hanno detto questa cosa poteva non firmare il contratto. Lamentarsi adesso è del tutto inutile. Non capisco perché adesso abbia preso questa direzione. È un alibi?».

Fernando Orsi ha chiuso il suo intervento sostenendo che le continue polemiche non giovano né a Sarri né alla squadra. Un allenatore della sua esperienza, secondo Orsi, dovrebbe concentrarsi maggiormente sul lavoro sul campo e meno sulle recriminazioni, per evitare che la Lazio, squadra con grandi potenzialità, rischi di perdere il focus e la serenità necessarie per continuare a crescere in campionato.

