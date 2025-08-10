Nuovo stadio Lazio, qual è la situazione intorno allo stadio Flaminio - Lazio News 24

Nuovo stadio Lazio: avanti senza sosta sul progetto Flaminio

La Lazio di Claudio Lotito continua a spingere con decisione sul progetto per il nuovo stadio Lazio, individuato nello storico impianto del Flaminio. Anche in piena estate, il club biancoceleste non rallenta i lavori preliminari e punta a completare quanto prima l’iter burocratico necessario per arrivare alla realizzazione dell’ambizioso progetto.

Nonostante il periodo estivo, infatti, i vertici della società stanno portando avanti incontri tecnici e confronti con le istituzioni, in particolare con il Comune di Roma, per fornire tutta la documentazione richiesta. L’assessore comunale ai grandi eventi, sport, turismo e moda, Alessandro Onorato, ha confermato che la Lazio è ormai prossima alla consegna degli ultimi documenti integrativi, fondamentali per il proseguimento dell’iter.

Si tratta di materiale che integra quanto già presentato nella fase di pre-fattibilità del progetto. Questi nuovi approfondimenti tecnici sono stati richiesti dalle varie soprintendenze coinvolte, con l’obiettivo di chiarire dubbi legati alla tutela e alla valorizzazione del patrimonio architettonico e culturale che il Flaminio rappresenta. Il club, secondo quanto riferito dal Corriere dello Sport, sta lavorando con grande precisione per evitare rallentamenti e rispondere puntualmente a tutte le osservazioni degli enti preposti.

Il progetto per il nuovo stadio Lazio prevede il recupero e la trasformazione del Flaminio in uno stadio moderno, funzionale e sostenibile, rispettando però l’identità storica della struttura. L’intenzione è quella di offrire alla tifoseria laziale una casa stabile e rinnovata, nel cuore della città, senza dover più condividere l’Olimpico.

L’interesse della Lazio per il Flaminio è noto da tempo, ma solo negli ultimi mesi si è registrata una vera accelerazione nelle trattative con il Comune e nelle attività progettuali. Lotito vuole evitare i ritardi che spesso hanno bloccato iniziative simili in passato, e intende chiudere rapidamente la fase preliminare.

Il futuro del nuovo stadio Lazio dipenderà anche dal via libera definitivo degli enti coinvolti, ma la strada sembra tracciata. La Lazio resta determinata a portare avanti un progetto che potrebbe rappresentare una svolta epocale per il club e per il calcio roman