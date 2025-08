Nuno Tavares e la rinascita nella Lazio: il feeling con Sarri ribalta il destino e lo blinda sul mercato

L’evoluzione di Nuno Tavares e il suo rapporto con Sarri: dopo i dubbi iniziali ha convinto il Comandante che ha deciso di blindarlo

Il destino di Nuno Tavares alla Lazio sembrava segnato, ma un inatteso cambio di rotta ha ribaltato le aspettative. Dopo la prima tiepida impressione fatta a Maurizio Sarri nei suoi primi giorni, l’esterno portoghese è tornato a Formello e, contro ogni pronostico, ha conquistato la fiducia del “Comandante“. Come riporta Il Messaggero, il loro rapporto è scattato quasi per caso, in un intreccio di eventi che ha trasformato una potenziale cessione in una permanenza gradita. La scarsa compatibilità tra lo stile di gioco di Tavares, molto offensivo, e i dettami tattici di Sarri, che predilige una linea difensiva compatta e metodica, sembrava averlo destinato alla partenza.

La Lazio, consapevole del desiderio di Sarri di rinforzare la rosa, aveva anticipato il riscatto del giocatore dall’Arsenal per poterlo vendere nella finestra di mercato dedicata al Mondiale per Club. Un’offerta da 35 milioni di euro dall’Al-Hilal sarebbe stata rispedita al mittente, una scelta che ha acquisito senso solo dopo il blocco del mercato imposto dalla Covisoc. Perdere un terzino sinistro di piede mancino, capace di fare la differenza in Serie A, senza poterlo sostituire sarebbe stato un dramma. L’anno scorso, Tavares aveva già collezionato 8 assist alla decima giornata di campionato, attirando l’attenzione di Inter, Juventus e Milan. Tuttavia, il pressing dei rossoneri si è interrotto con l’arrivo del nuovo direttore sportivo.