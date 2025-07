Nuno Tavares: tra cautela tattica e paura degli infortuni: i dubbi di Sarri sul portoghese

Nuno Tavares non ha brillato del tutto nella prima amichevole: i dubbi di Sarri tra la parte tattica e il rischio infortuni

Anche Nuno Tavares non ha brillato nella sua prima uscita con la Lazio di Sarri, apparendo “un po’ contratto”. Il portoghese non spinge come ci si aspetterebbe, una decisione che, secondo il Corriere della Sera, sembra essere una richiesta dello stesso allenatore, probabilmente per una maggiore cautela tattica. A ciò si aggiunge una preoccupazione personale legata agli infortuni: dopo i sette problemi muscolari dell’ultima stagione, Tavares sembra temere l’ennesimo stop.

Nell’amichevole di domenica sera, si è più volte toccato la coscia e, pur avendo giocato solo il primo tempo, col passare dei minuti, si è proposto sempre meno in avanti. Questo atteggiamento difensivo e cauto è comprensibile data la sua storia clinica, ma limita il suo potenziale offensivo, che pure è notevole. Tavares ha la capacità di “fare la differenza come pochi in rosa”, grazie alle sue doti atletiche e alla sua propensione a inserirsi. Tuttavia, per essere un elemento chiave negli schemi di Sarri, deve superare le sue paure e mostrare maggiore incisività. Anche lui dovrà dare risposte più confortanti nell’amichevole contro l’Avellino per dimostrare di poter essere un’opzione affidabile per la fascia sinistra, bilanciando le richieste tattiche di Sarri con la sua naturale propensione offensiva.