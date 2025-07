Nuno Tavares: tra aspetti positivi e incognite fisiche nel sistema Sarri

Nuno Tavares, buone indicazioni dal primo test della Lazio con Sarri in panchina, ma la tenuta fisica rimane un’incognita

La prestazione di Nuno Tavares nel primo test stagionale della Lazio ha offerto a Maurizio Sarri spunti interessanti, ma anche qualche interrogativo, come analizzato dal Corriere dello Sport. Il terzino portoghese ha iniziato l’amichevole contro la Primavera battendo gli angoli da destra con il suo mancino. Tuttavia, dopo aver calciato il primo corner con una parabola arcuata salvata dal portiere Bosi, si è toccato la coscia sinistra e ha smesso di battere i calci d’angolo, che sono stati poi affidati a Cataldi. Sebbene Tavares abbia continuato a giocare per tutto il primo tempo e non sia stato sostituito per infortunio (come invece è accaduto a tutti gli altri difensori scelti inizialmente), le sue condizioni saranno monitorate oggi per capire se si è trattato di una semplice precauzione o di una circostanza con potenziali conseguenze.

La resistenza fisica rappresenta un punto debole noto per Tavares e una grossa preoccupazione per Sarri. Tuttavia, ieri il tecnico ha potuto apprezzare la disponibilità del giocatore a tenere di più la linea difensiva rispetto a quanto faceva con Baroni, mostrando scalate ragionate e sovrapposizioni misurate. Questa predisposizione ad assimilare i dettami tattici di Sarri è un aspetto positivo, ma il suo percorso richiederà un’attenzione costante. Con Tavares, ogni allenamento e ogni partita saranno una prova, dato che la sua tenuta fisica rimane l’incognita maggiore per la sua piena integrazione nel sistema di gioco biancoceleste.