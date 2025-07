Nuno Tavares Lazio, il terzino cambia numero: scelto il numero di una leggenda

Nuno Tavares Lazio, il terzino portoghese cambia il numero di maglia: la scelta ricade sul numero di una leggenda biancoceleste

Nuno Tavares ha deciso di cambiare numero di maglia alla Lazio, scegliendo una casacca di grande significato per i tifosi biancocelesti. Il difensore portoghese, che scenderà in campo dal primo minuto nell’amichevole di questa sera contro la Primavera, ha tolto la numero 30 per indossare la 17.

La conferma arriva direttamente dalla distinta del primo test della nuova Lazio di Sarri, dove l’ex Arsenal figura, per l’appunto, con il suo nuovo numero. La scelta non è casuale: il 17 è un numero “noto” in casa Lazio, poiché è stato quello scelto e indossato per tutta la sua lunga e gloriosa avventura a Roma da Ciro Immobile.

Questo cambio di numero assume un valore simbolico non indifferente. Tavares, con questa mossa, sembra voler lasciare un’impronta più decisa nel suo percorso laziale, scegliendo un numero associato a uno dei più grandi bomber della storia recente del club. Sebbene il ruolo e la posizione in campo siano completamente diversi, la scelta del 17 di Immobile potrebbe essere interpretata come un segnale di ambizione e di volontà di lasciare un segno nella storia del club, proprio come ha fatto il suo predecessore. Per i tifosi, vedere il numero 17 di nuovo in campo, seppur su un difensore, rievocherà inevitabilmente i ricordi e le gesta del loro ex capitano e bomber. È un piccolo dettaglio, ma nel calcio i numeri di maglia spesso veicolano messaggi e aspettative, e la decisione di Tavares non fa eccezione.