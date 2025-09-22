Lazio, Nuno Tavares costretto a bloccare i commenti sui social dopo l’errore nel derby. Saranno giornate complicate per l’esterno portoghese

Il tempo, anziché lenire la ferita, la sta infettando. A quasi quarantotto ore dal fischio finale del derby, la rabbia del popolo laziale per la sconfitta contro la Roma non accenna a placarsi. Anzi, con il passare delle ore, la delusione si trasforma in un processo mediatico e popolare che ha già individuato il suo principale imputato. Sebbene la prestazione negativa sia stata collettiva, un nome su tutti è finito sul banco degli imputati, indicato come il simbolo della resa: Nuno Tavares.

L’errore del terzino portoghese in occasione del gol decisivo di Lorenzo Pellegrini è considerato una macchia troppo grande per essere perdonata, un’ingenuità fatale che ha indirizzato una partita fino a quel momento in equilibrio. Quell’episodio è diventato il fermo immagine della sconfitta, e sulle spalle dell’ex Arsenal è stata caricata la croce più pesante.

Come prevedibile, la frustrazione della piazza si è riversata con violenza sui social network. A partire dalla serata di sabato, i profili personali di Tavares sono stati presi d’assalto da un’ondata di commenti al veleno. Critiche feroci, domande accusatorie e insulti hanno inondato i suoi post, trasformando il suo spazio digitale in un’arena. Un attacco diretto e incessante che ha spinto il giocatore a una scelta drastica e significativa: bloccare i commenti su tutti i suoi canali.

Un gesto di autodifesa per arginare l’odio, ma che allo stesso tempo segna una profonda frattura con una tifoseria che lo ha già condannato. Tavares si è chiuso nel silenzio, isolandosi da un mondo che lo ritiene il principale responsabile di una delle sconfitte più dolorose della stagione.