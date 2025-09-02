Nuno Tavares brilla con la Lazio: entra nella top 10 dei portoghesi all’estero. La speciale classifica e tutti i nomi

La classifica dei migliori calciatori portoghesi all’estero subisce un importante cambiamento dopo l’ultimo turno di campionato, disputato prima della sosta per le nazionali. Secondo i dati forniti da Sofascore, due talenti lusitani condividono ora la vetta: Joao Felix, attaccante creativo dell’Al Nassr in Arabia Saudita, e Joao Neves, giovane centrocampista del Paris Saint-Germain, entrambi protagonisti di prestazioni di altissimo livello.

I protagonisti in vetta

Joao Felix, ex Benfica e Atlético Madrid, sta vivendo una nuova fase della carriera in Arabia, dove unisce tecnica sopraffina e capacità di finalizzazione. Al suo fianco in classifica c’è Joao Neves, classe 2004, considerato uno dei centrocampisti più promettenti d’Europa, già capace di imporsi in un club stellare come il PSG.

La top 6 dei portoghesi all’estero

Alle spalle del duo di testa troviamo Flavio Nazinho, esterno sinistro del Cercle Brugge in Belgio, noto per velocità e dribbling, seguito da Joao Cancelo, terzino offensivo dell’Al Hilal e campione d’Europa con il Manchester City, e da Bruno Fernandes, capitano e leader tecnico del Manchester United. In sesta posizione si piazza Nuno Tavares, terzino della Lazio, autore di un avvio di stagione convincente con una media voto di 7.9.

Gli altri nomi in classifica

La graduatoria si completa con Tiago Gabriel, giovane difensore del Lecce che sta sorprendendo in Serie A, Anthony Lopes, portiere esperto del Nantes e colonna della nazionale portoghese, Felix Correia, ala del Lille dotata di grande rapidità, e Diogo Dalot, terzino destro del Manchester United apprezzato per duttilità e solidità difensiva.

Un segnale per il calcio portoghese

Questa classifica evidenzia la straordinaria qualità dei calciatori portoghesi che militano nei principali campionati europei e mondiali. La presenza di giovani emergenti accanto a campioni affermati conferma la capacità del Portogallo di produrre talenti in grado di imporsi ovunque, mantenendo alta la bandiera lusitana nel panorama calcistico internazionale.