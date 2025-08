Nuno Tavares, un adattamento graduale: l’equilibrio tra difesa e spinta offensiva

Nuno Tavares Lazio, il terzino portoghese si sta lentamente adattando al gioco e alla richieste di Maurizio Sarri

L’adattabilità di Nuno Tavares al calcio di Sarri era una delle principali incognite di inizio stagione per la Lazio. Il laterale portoghese, noto per la sua propensione offensiva, si è trovato a doversi calare in un contesto tattico che richiede una grande disciplina difensiva. L’impatto, a sorpresa, è stato migliore del previsto, e lo stesso allenatore ha avuto modo di sottolinearlo. Questo, tuttavia, non significa che il caso sia risolto e che la sua evoluzione non debba essere monitorata con attenzione. Tavares ha dimostrato di possedere conoscenze tattiche interessanti, ma deve ancora fare progressi nell’applicazione pratica.

Nelle amichevoli contro Avellino e Fenerbahçe, il portoghese è apparso talvolta con il “freno a mano tirato”, probabilmente per non sbilanciare la difesa, in linea con le richieste del tecnico. Sarri gli chiede di curare la linea con gli altri tre difensori, ma al tempo stesso si aspetta che spinga con convinzione quando se ne presenta l’occasione. Trovare il giusto equilibrio tra le due fasi è la sua sfida più grande. L’amichevole contro il Galatasaray rappresenta l’occasione perfetta per dimostrare di aver trovato questa quadratura. Sarà interessante vedere se Tavares riuscirà a tornare a cercare il fondo campo con maggiore audacia, come nelle sue migliori giornate, senza però lasciare sguarnita la difesa. Il suo successo in questo processo di adattamento sarà cruciale per il rendimento della fascia sinistra della Lazio.