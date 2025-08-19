Noslin, sarà lui il "vero acquisto" della Lazio? Ecco il piano attuale dei biancocelesti - Lazio News 24

Noslin pronto a prendersi la Lazio? Inizialmente doveva essere venduto, ma il suo rendimento potrebbe stravolgere tutti

La Lazio continua a valutare con attenzione le scelte da compiere in vista dell’inizio della nuova stagione e, tra le situazioni più interessanti da monitorare, c’è quella legata a Tijjani Noslin. Secondo quanto riportato dall’edizione odierna del Corriere dello Sport, l’esterno olandese potrebbe restare in biancoceleste e giocarsi le sue carte per ritagliarsi uno spazio importante nello scacchiere offensivo di Maurizio Sarri.

Arrivato con buone aspettative, il precampionato di Noslin non è stato del tutto convincente. Le sue prestazioni non hanno brillato per continuità, ma hanno comunque lasciato intravedere alcuni spunti di qualità e grande potenziale, tanto da far riflettere il tecnico toscano. Inizialmente destinato a partire, ora l’olandese potrebbe rimanere alla Lazio per completare il reparto degli esterni offensivi, ruolo chiave nel 4-3-3 di Sarri.

Tuttavia, il vero nodo da sciogliere resta quello legato alla lista dei giocatori over 22. Il regolamento impone delle limitazioni e la società dovrà effettuare due esclusioni prima della chiusura ufficiale della lista, prevista per il 1° settembre. Il primo escluso sarà quasi certamente Samuel Gigot, che non rientra nei piani tecnici. Il secondo nome in bilico è invece quello di Toma Basic, centrocampista che non è riuscito a conquistare Sarri e che potrebbe essere sacrificato.

La situazione di Noslin, invece, sembra aver preso una piega differente. Nonostante le incertezze iniziali, il classe 1999 ha dimostrato di avere caratteristiche utili per dare profondità e imprevedibilità all’attacco della Lazio. Contro il Como, nella prima sfida ufficiale della stagione, sia Noslin che Gigot saranno regolarmente convocati, ma il destino dei due resta legato alle decisioni che verranno prese nelle prossime settimane.

La Lazio, impegnata anche su altri fronti del mercato e alla ricerca dell’equilibrio perfetto in rosa, potrebbe così trattenere Noslin come alternativa valida sulle fasce. La sua permanenza rappresenterebbe un’occasione per crescere, adattarsi meglio al calcio italiano e provare a esplodere sotto la guida di un tecnico esigente come Sarri.

In conclusione, Noslin ha ancora la possibilità di diventare protagonista con la Lazio, e le prossime settimane saranno decisive per capire se il suo futuro sarà davvero tinto di biancoceleste.