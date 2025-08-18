Noslin e quello che sarà il suo futuro alla Lazio. Il ragazzo intanto si sta facendo notare - Lazio News 24

Noslin resta in orbita Lazio: occasione concreta per restare e convincere Sarri

Il futuro di Tijjani Noslin è ancora tutto da scrivere, ma secondo quanto riportato dall’edizione odierna del Corriere dello Sport, l’esterno olandese avrebbe ora una concreta possibilità di restare alla Lazio anche per la stagione 2025/26. Nonostante un precampionato non particolarmente brillante sul piano statistico, Noslin ha mostrato sprazzi di qualità e duttilità che non sono passati inosservati agli occhi di Maurizio Sarri.

Il tecnico biancoceleste, che inizialmente sembrava orientato verso una possibile cessione dell’olandese, starebbe rivalutando la posizione del giocatore. Alcuni lampi di talento, in particolare nelle amichevoli disputate finora, potrebbero aver convinto lo staff tecnico a concedergli una chance in più. La Lazio, alle prese con una rosa piuttosto affollata, dovrà però fare i conti con il nodo della lista over, e proprio da qui passerà il destino di Noslin.

La deadline è fissata per il 1° settembre, data entro cui andranno comunicati i nomi ufficiali della rosa definitiva. Al momento, il primo degli esclusi dovrebbe essere Samuel Gigot, mentre per il secondo taglio salgono le possibilità che possa trattarsi di Toma Basic, centrocampista che non ha mai pienamente convinto Sarri. Questo scenario apre dunque una finestra importante per Noslin, che potrebbe trovare spazio come alternativa sugli esterni d’attacco.

In vista della prima uscita ufficiale della stagione, quella contro il Como, sia Noslin che Gigot saranno regolarmente a disposizione, ma sarà proprio il rendimento nelle prossime settimane a indirizzare le scelte della società. La Lazio continua a monitorare con attenzione la crescita dell’olandese, consapevole che potrebbe rivelarsi un jolly prezioso nel corso della stagione, soprattutto considerando gli impegni su più fronti.

Per Noslin, arrivato tra lo scetticismo generale, si tratta di un’occasione importante per dimostrare il suo valore in una squadra che punta all’Europa e che necessita di alternative valide per ruotare gli uomini nel corso dell’anno. La Lazio, dal canto suo, resta cauta ma fiduciosa: il mercato è ancora aperto, ma se Noslin continuerà a lavorare con intensità e a mostrare segnali positivi, la conferma in rosa non sarà più solo un’ipotesi