Noslin, ultima chance per giocarsi il posto nella Lazio. Riuscirà a convincere Sarri? - Lazio News 24

Noslin tra speranze e incognite: la Lazio valuta il suo futuro nella lista Serie A

La Lazio ha ufficialmente consegnato la lista provvisoria per la nuova stagione di Serie A, e le scelte di Maurizio Sarri non sono passate inosservate. Tra i tagli momentanei figura Gustav Isaksen, ancora lontano dalla migliore condizione dopo aver superato la mononucleosi, e Samuel Gigot, che fin dall’inizio non sembrava rientrare nei piani tecnici del Comandante.

Mentre la situazione di Isaksen appare transitoria – il danese dovrebbe essere reintegrato nella rosa a partire dalla terza giornata – diversa potrebbe essere la sorte di altri giocatori, che rischiano il taglio definitivo. E tra i nomi in bilico spunta anche quello di Tijjani Noslin.

Arrivato in estate dall’Hellas Verona con aspettative importanti, Noslin non è ancora riuscito a ritagliarsi un ruolo centrale nell’attacco biancoceleste. Nelle gerarchie di Sarri, infatti, l’ex gialloblù sembra essere stato superato da Cancellieri, autore di una buona pre-season e più incline alle richieste tattiche del tecnico. La conseguenza è che Noslin è ora tra le ultime scelte per l’attacco della Lazio, in attesa di un’occasione per invertire la tendenza.

Quell’occasione potrebbe arrivare già nelle prime giornate di campionato. Con Isaksen momentaneamente fuori e il mercato ancora aperto, Noslin ha la possibilità concreta di mettersi in mostra e cambiare il proprio destino. Un primo segnale lo ha già lanciato nell’ultima amichevole contro l’Atromitos, sbloccando la partita con un gol da subentrato. Una rete che potrebbe rappresentare una scintilla, un punto di svolta nella sua avventura in biancoceleste.

La Lazio crede ancora nel potenziale del giocatore, ma molto dipenderà da come Noslin saprà sfruttare i minuti che Sarri gli concederà. In un reparto offensivo ricco di opzioni, ogni dettaglio può fare la differenza, e il classe 1999 dovrà dimostrare di avere le qualità – tecniche e mentali – per restare nel gruppo.

La lista definitiva verrà comunicata dopo la chiusura del mercato, e in quel momento sarà fatta chiarezza anche sul destino di Noslin. Fino ad allora, ogni minuto in campo sarà un test decisivo. Il futuro alla Lazio è ancora tutto da scrivere.