Il futuro incerto di Noslin: tra valutazioni e l’ombra del prestito

Noslin Lazio, il futuro dell’esterno olandese potrebbe essere lontano dalla capitale: per lui si prospetta l’ombra di un prestito

Il futuro di Tijjani Noslin alla Lazio è ancora in bilico. L’attaccante si trova in una fase di valutazione, e le sue prestazioni finora non hanno pienamente convinto. Come riportato dal Corriere dello Sport, la società sta prendendo in seria considerazione l’ipotesi di un suo trasferimento, magari in prestito con diritto di riscatto. L’inserimento nei complessi meccanismi di Maurizio Sarri procede a rilento, e finora l’olandese non è riuscito a lasciare il segno, a parte un unico spunto significativo. L’episodio in questione è l’azione personale contro l’Avellino, che ha portato al rigore poi trasformato da Guendouzi, ma al di fuori di quel momento, Noslin ha faticato a incidere.

Il suo destino è legato a un ballottaggio diretto con Cancellieri, che sembra averlo superato nelle preferenze dell’allenatore. Le prossime amichevoli contro Galatasaray, Burnley e Atromitos saranno decisive per il suo futuro. Sarri lo sta testando in più ruoli: esterno a destra, a sinistra e anche come centravanti, ma Noslin non ha ancora trovato la sua posizione ideale in campo. Con una concorrenza agguerrita nel reparto offensivo, l’olandese rischia di essere proprio lui a dover fare le valigie. L’allenatore valuterà chi, tra lui e Cancellieri, è riuscito a integrarsi meglio nel sistema, chi ha mostrato maggiore crescita e chi garantisce più continuità, e le risposte decisive arriveranno proprio da questi ultimi test del precampionato.