Noslin: un acquisto costoso che fatica a convincere Maurizio Sarri

Tijani Noslin, arrivato la scorsa estate come acquisto più costoso di quella sessione di mercato, sta faticando a convincere Sarri

Noslin, l’acquisto più costoso dell’ultima estate della Lazio (oltre 15 milioni di euro complessivi), sta vivendo un momento di grande difficoltà e preoccupazione. Nell’amichevole contro la Primavera, l’olandese è apparso “parecchio impacciato”, tanto che a Formello ci si chiede dove sia finito il giocatore ammirato a Verona sotto la guida di Baroni. Secondo il Corriere della Sera, Noslin appare “insicuro, impaurito, quasi intimorito” dalla pressione. Baroni, che lo aveva già allenato in Veneto, per un anno aveva cercato di togliergli di dosso questa pressione sia con dichiarazioni pubbliche che con colloqui privati.

Tuttavia, il cambio di ambiente e di metodologia di allenamento sembra averlo messo in crisi: Noslin non mostra “guizzi” né “spunti” offensivi. Questa situazione è particolarmente preoccupante, dato il suo costo e le aspettative. Con l’arrivo di Sarri e il suo schema tattico, Noslin rischia di scivolare indietro nelle gerarchie, diventando il terzo sulla fascia sinistra (dietro sia Zaccagni che Pedro) e lo stesso in attacco (prima di lui Dia e Castellanos). La sua performance contro la Primavera è stata deludente, e la prossima partita di sabato contro l’Avellino (che si giocherà alle 20:30 a Frosinone) sarà cruciale. Con il mercato bloccato dalla Covisoc e l’impossibilità di comprare sostituti, Noslin è uno dei pochi giocatori che la Lazio prenderebbe in considerazione di vendere in caso di un’offerta che eviti al club di registrare una minusvalenza. Deve dare risposte concrete.