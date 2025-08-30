Calciomercato Lazio, Noslin ancora una grande incognita: rimarrà in biancoceleste? - Lazio News 24

Calciomercato Lazio: futuro incerto per Noslin, si valutano nuove opzioni

Il Calciomercato Lazio entra nella sua fase finale e, tra le operazioni ancora in sospeso, c’è anche quella che riguarda Tijjani Noslin. Come riportato da Il Messaggero questa mattina, il club biancoceleste sta ancora lavorando per trovare una sistemazione all’attaccante, ormai ai margini del progetto tecnico.

L’obiettivo della dirigenza della Lazio è chiaro: alleggerire la rosa e liberare uno slot utile in vista delle ultime operazioni di mercato. Dopo l’approdo nella Capitale nei mesi scorsi, Noslin non è riuscito a imporsi nei piani dell’allenatore e ora il suo profilo è tra quelli in uscita. Il suo addio appare imminente, ma resta da capire quale sarà la destinazione.

Sfuma la pista Parma, che nelle scorse settimane sembrava fortemente interessato al giocatore. La trattativa non si è concretizzata, e ora la Lazio guarda altrove per chiudere l’operazione. Restano vive le opzioni estere, in particolare quella che porta al Feyenoord, club olandese che avrebbe manifestato interesse per il giocatore, e alcune squadre della Championship, la seconda divisione inglese, che potrebbero approfittare delle ultime ore di trattative per assicurarselo.

Tuttavia, secondo Il Messaggero, non è da escludere neppure un colpo last minute dalla Serie A. Alcuni club italiani avrebbero sondato il terreno per Noslin, e nelle ultime ore di mercato tutto può succedere, soprattutto per profili giovani e di prospettiva. La Lazio, dal canto suo, sarebbe pronta a trattare anche su formule vantaggiose, come il prestito con diritto di riscatto.

Il nodo principale resta il tempo: il Calciomercato Lazio si avvia alla chiusura e ogni giorno diventa decisivo per sistemare le ultime pedine. In questo scenario, il futuro di Noslin rappresenta una delle questioni ancora aperte. La sua partenza potrebbe anche sbloccare eventuali ingressi dell’ultima ora, qualora si liberassero spazio e budget.

Il destino di Noslin sarà dunque uno dei dossier più caldi nelle ultime ore di trattative. La Lazio, impegnata a definire la rosa definitiva, lavora per ottimizzare le uscite e preparare eventuali innesti utili alla causa. Il Calciomercato Lazio è tutt’altro che chiuso: l’attesa continua.