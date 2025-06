Norvegia Italia, notte da incubo per gli Azzurri: si complica il cammino per l'accesso ai prossimi Mondiali - Lazio News 24

E’ terminata da poco la sfida tra Norvegia e Italia, con gli Azzurri che hanno perso per 3-0

Pessima serata per la Nazionale di Luciano Spalletti, che contro la Norvegia di Haaland perde clamorosamente per 3-0 e ora mette in serio rischio la qualificazione per i prossimi Mondiali.

Gara che si mette subito in salita per effetto della rete di Sorloth, che sblocca il match al minuto numero 14. Non arriva nessuna reazione da parte degli Azzurri e anzi, al 34° arriva il raddoppio dei norvegesi con Nusa. Ci penserà Haaland in chiusura di primo tempo a mettere in cassaforte il risultato, realizzando il definitivo 3-0.