Hanno Detto
Nico Paz nel post partita di Lazio Como: «Pensiamo partita dopo partita a fare bene tutto e ad allenarci bene. Felice per la doppietta!»
Nico Paz, centrocampista del Como, ha parlato nel post partita del match della 21esima giornata contro la Lazio di Sarri
Nico Paz, centrocampista del Como, ha parlato nel post partita del match valido per la 21esima giornata di Serie A 2025-2026 contro la Lazio di Sarri Le sue parole rilasciato per DAZN:
PRIMA DOPPIETTA – «La prima doppietta che ha portato punti! Si sono molto felice di aver vinto su un campo difficile. Si è stata la migliore partita di questa stagione perché abbiamo giocato contro una grande squadra e abbiamo saputo tenere nel momento difficile ed è andata bene così. Il sogno Europeo? Come ha detto Baturina pensiamo partita dopo partita e pensiamo a fare bene tutte le partite e ad allenarci bene».
