Nico Paz nel post partita di Lazio Como: «Pensiamo partita dopo partita a fare bene tutto e ad allenarci bene. Felice per la doppietta!»

Nico Paz, centrocampista del Como, ha parlato nel post partita del match valido per la 21esima giornata di Serie A 2025-2026 contro la Lazio di Sarri Le sue parole rilasciato per DAZN:

PRIMA DOPPIETTA – «La prima doppietta che ha portato punti! Si sono molto felice di aver vinto su un campo difficile. Si è stata la migliore partita di questa stagione perché abbiamo giocato contro una grande squadra e abbiamo saputo tenere nel momento difficile ed è andata bene così. Il sogno Europeo? Come ha detto Baturina pensiamo partita dopo partita e pensiamo a fare bene tutte le partite e ad allenarci bene».

