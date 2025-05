Nesta è sicuro: «Scudetto del 2000? Fu uno dei più belli in assoluto...»

L’ex difensore della Lazio ha rilasciato delle dichiarazioni in cui è tornato a parlare anche dello Scudetto vinto nel 2000

Alessandro Nesta ha rilasciato delle dichiarazioni durante la conferenza stampa alla vigilia della sfida contro l’Empoli, dove ha parlato anche dello scudetto vinto nel 2000 con la Lazio.

LE PAROLE – Non sono andato alla festa della Lazio perché avevo allenamento. Se c’è allenamento l’allenatore che fa? Va fuori a cena? Mi sarebbe piaciuto ma la rifaremo tra altri 25 anni. Quello fu uno degli scudetti vinti più belli in assoluto in una città come Roma che è stupenda e vive di calcio.