Nazionali Lazio, ecco tutti gli impegni di giornata dei giocatori biancocelesti con le rispettive squadre: le ultime

Nazionali Lazio, l’elenco completo delle partite che dovranno affrontare oggi i capitolini nelle sfide di oggi: le ultime

Nella giornata di oggi saranno molti i giocatori della Lazio saranno in campo con le loro nazionali: Hysaj con l‘Albania, Mandas con la Grecia, Isaksen con la Danimarca e Dia con il Senegal. Il primo di questi a scendere in campo sarà l’esterno d’attacco Gustav Isaksen, il quale guiderà la Danimarca in un’amichevole contro la Lituania alle ore 19:00.

In patria, cresce l’entusiasmo per il giovane talento biancoceleste, che ha segnato il gol del pareggio contro l’Irlanda del Nord, il terzo in nove presenze con la nazionale maggiore. Alle 20:45 sarà invece la volta di Hysaj, impegnato nella partita Lettonia Albania, valida per le qualificazioni ai prossimi Mondiali del 2026. Sempre alla medesima ora, Mandas parteciperà all’amichevole tra Grecia e Bulgaria, dopo un buon esordio contro la Slovacchia. Nello stesso orario, infine, ci sarà anche Dia a scendere in campo contro l‘Inghilterra con il suo Senegal.