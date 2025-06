Nazionale, nuovo stop per gli Azzurri: si ferma anche Gabbia

Brutte notizie per la Nazionale di Luciano Spalletti, con il ct che deve fare i conti con l’infortunio subito dal difensore del Milan, Gabbia

Continua la preparazione in vista delle prossime gare della Nazionale, che dovrà affrontare la Norvegia per i match di qualificazione ai prossimi Mondiali.

In queste ore ci sono brutte notizie in arrivo per Spalletti, dato che il difensore del Milan Gabbia si è fermato per un fastidio al polpaccio destro e le sue condizioni sono da valutare.