Napoli, spunta un’indiscrezione clamorosa sul futuro di Conte: i dettagli

In queste ore sarebbe emersa un’indiscrezione sul futuro di Antonio Conte che se confermata, avrebbe del clamoroso

In casa Napoli c’è molto rammarico per i due punti persi contro il Genoa, che ora costringono i partenopei a dover vincere le prossime due gare per tentare di vincere il quarto Scudetto della sua storia. A destabilizzare l’ambiente però è un’indiscrezione emersa in queste ore sul futuro di Antonio Conte, che sembra prossimo a ritornare sulla panchina della Juve.

Come riportato da La Verità infatti, Lele Oriali avrebbe confessato ad alcuni suoi amici di Coverciano ‘non poter andare dove andrà Antonio il prossimo anno‘, con chiaro riferimento appunto alla Juventus.